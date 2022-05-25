5月25日一分鐘強弱勢股

5月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

金雨(4503)

10

搶搭電動車潮流，將跨足充電樁開發，再加私募案助攻

鉅明(8928)

9.98

高球接單佳、新台幣貶值，Q1 EPS 2.02元創同期次高

昇陽半導體(8028)

9.97

半導體應用需求續增，新增產能預計H2開出搶占商機

華新(1605)

9.95

出售美太陽能案場部門挹注獲利，Q3認列2.3億美元

亞矽(6113)

9.87

特定買盤簇擁，股價自5月初至今翻倍上漲，昨攻漲停

明基醫(4116)

9.82

股價4月下旬走高，5月初雖高檔回落，但穩居月線之上

全友(2305)

9.62

Q2財報獲准延期1個月申報；股價4月底來沿5日線走高

來頡(6799)

9.49

成功打入美系網通廠供應鏈；5月甫上市，具籌碼優勢

高力(8996)

8.91

氫燃料電池製造商客戶今年來下單量增；近日行情交投熱絡

奇鋐(3017)

8.26

隨英特爾、AMD新平台上市，相關產品出貨將持續增溫

製表：方歆婷

5月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

立凱-KY(5227)

 8.56

法說會釋出展望後，股價卻跳空跌至季線、半年線下方

綠電(8440)

 6.04

4月純益年減8成至100萬元，估今年廢電器回收量下滑

正基(6546)

 4.88

蜜月行情嘎然而止，賣盤調節下，股價失守月線、5日線

健策(3653)

 3.71

投信昨擴大賣超力道至494張，5月來累積賣超913張

駿吉-KY(1591)

 3.55

股價觸高後賣壓湧出、回測5日線；外資轉賣超625張

AES-KY(6781)

 3.21

投信連2賣、合計166張，昨賣超147張；股價連3黑

長聖(6712)

 2.68

外資連5賣合計510張，昨賣超93張，自營商也連5賣

開發金(2883)

 2.56

股東會紀念品夯，股價4月來卻跌跌不休，跌幅逾2成

浩鼎(4174)

 2.27

外資連2賣合計578張，昨賣270張；股價失守各均線

擎亞(8096)

 2.18

股價高盪震盪，隨賣盤獲利了結調節，回測5日線支撐

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組