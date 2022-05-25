5月25日一分鐘強弱勢股
5月25日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
金雨(4503)
|
10
|
搶搭電動車潮流，將跨足充電樁開發，再加私募案助攻
|
鉅明(8928)
|
9.98
|
高球接單佳、新台幣貶值，Q1 EPS 2.02元創同期次高
|
昇陽半導體(8028)
|
9.97
|
半導體應用需求續增，新增產能預計H2開出搶占商機
|
華新(1605)
|
9.95
|
出售美太陽能案場部門挹注獲利，Q3認列2.3億美元
|
亞矽(6113)
|
9.87
|
特定買盤簇擁，股價自5月初至今翻倍上漲，昨攻漲停
|
明基醫(4116)
|
9.82
|
股價4月下旬走高，5月初雖高檔回落，但穩居月線之上
|
全友(2305)
|
9.62
|
Q2財報獲准延期1個月申報；股價4月底來沿5日線走高
|
來頡(6799)
|
9.49
|
成功打入美系網通廠供應鏈；5月甫上市，具籌碼優勢
|
高力(8996)
|
8.91
|
氫燃料電池製造商客戶今年來下單量增；近日行情交投熱絡
|
奇鋐(3017)
|
8.26
|
隨英特爾、AMD新平台上市，相關產品出貨將持續增溫
製表：方歆婷
5月25日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
立凱-KY(5227)
|
8.56
|
法說會釋出展望後，股價卻跳空跌至季線、半年線下方
|
綠電(8440)
|
6.04
|
4月純益年減8成至100萬元，估今年廢電器回收量下滑
|
正基(6546)
|
4.88
|
蜜月行情嘎然而止，賣盤調節下，股價失守月線、5日線
|
健策(3653)
|
3.71
|
投信昨擴大賣超力道至494張，5月來累積賣超913張
|
駿吉-KY(1591)
|
3.55
|
股價觸高後賣壓湧出、回測5日線；外資轉賣超625張
|
AES-KY(6781)
|
3.21
|
投信連2賣、合計166張，昨賣超147張；股價連3黑
|
長聖(6712)
|
2.68
|
外資連5賣合計510張，昨賣超93張，自營商也連5賣
|
開發金(2883)
|
2.56
|
股東會紀念品夯，股價4月來卻跌跌不休，跌幅逾2成
|
浩鼎(4174)
|
2.27
|
外資連2賣合計578張，昨賣270張；股價失守各均線
|
擎亞(8096)
|
2.18
|
股價高盪震盪，隨賣盤獲利了結調節，回測5日線支撐
製表：方歆婷
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!