完勝通膨！8檔食品股殖利率曝 這支逼7％

對於存股族來說，金融股可能是很多投資人的首選，但對另一批投資人來說，食品股可能更穩定，因為民以食為天，食品股的股利政策也已經出爐，誰的殖利率最高？以下整理8檔屬於食品股的最新殖利率：

興泰（1235）

現金股利1元、股票股利2.8元，收盤價54.7元，總殖利率6.94%

興泰主要產品為飼料，公司前期以畜產飼料為主，後來興建水產飼料廠，擴及各種魚類、蝦類專用飼料。

卜蜂（1215）

現金股利3元、股票股利1元，收盤價80.9元，總殖利率4.94%

卜蜂從事飼料和加工性熟料及各項肉品，營收有3成來自飼料及加工性熟料，4成來自農畜肉，肉類加工品占2成，母公司為泰國正大集團，為全球三大飼料廠之一。

南僑（1702）

現金股利2.2元、股票股利0元，收盤價46.1元，總殖利率4.77%

南僑主要生產油炸與烘焙類油品，營收占比達6成，油脂事業在台市占3成，食品方面銷售冷凍麵團供麵包店、大型量販店內餐飲烘培部，急凍熟麵主要客戶涵蓋五星飯店、機場休息室，冰品事業有自有品牌「杜老爺」，也代工全家冰淇淋原料。

大成（1210）

現金股利1.5元、股票股利0.5元，收盤價47.75元，總殖利率4.18%

大成是兩岸最大的白肉雞電宰加工廠，事業涵蓋各種飼料、鮮肉食品及加工品，營收比重5成為飼料、肉品加工2成3、食品加工1成7，肉品主要供應給好市多、肯德基、麥當勞、21世紀風味館等通路。

聯華（1229）

現金股利1.8元、股票股利0.5元，收盤價55.1元，總殖利率4.17%

聯華為台灣之名麵粉、麵製品大廠，產品包含義大利麵、披薩餅皮、冷凍麵團、麥片等，隸屬聯華神通集團，集團8成以上獲利來源為轉投資事業，包含聯成、聯華氣體、神通電腦。

統一（1216）

現金股利2.7元、股票股利0元，收盤價64.9元，總殖利率4.16%

統一是全台灣最大的知名食品廠，以民生必需食品起家，公司營收比重乳品占3城飼料2成7、泡麵1成1、烘焙食品1成，隨時間跨各領域轉投資，集團關企包含統一超商、台灣星巴克、黑貓宅急便、夢時代。

大統益（1232）

現金股利6元、股票股利0元，收盤價152元，總殖利率3.94%

大統益是台灣最大油脂製造商，擁有超過3成市佔的豆粉與沙拉油，亦為亞洲最大的黃豆油廠，桶裝18公升的大豆沙拉油，是全台餐飲通路的主要供應商之一。

聯華食（1231）

現金股利1.5元、股票股利1.1元，收盤價85.3元，總殖利率3.04%

聯華食為全台休閒食品、鮮食製造大廠，產品包含元本山海苔、可樂果、萬歲牌開心果、寶咔咔、滿天星、卡迪那，2009年起代工統一超商鮮食包含御便當、御飯糰、三明治及涼麵等產品。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 柯冠廷 ）

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