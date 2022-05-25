金融拖後腿 電子、遊戲股上攻 29檔高歌

台股今（25日）加權股價指數收盤報16,104.03點，漲140.4點，跌幅0.88％，成交量為2,130.21億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計淘帝-KY、麗清、金雨、西勝等29檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、百貨類股波動最大，分別上漲6.38％、2.31％，金融類股跌幅明顯，下跌0.41％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有11檔，前10名皆觸及漲停，依序為淘帝-KY（2929）、麗清（3346）、嘉聯益（6153）、昇陽半導體（8028）、華新（1605）、美吉吉-KY（8466）、淳安（6283）、正達（3149）、台端（3432）、全友（2305）。

上市股今跌幅超過2％的有10檔，跌幅前10名有華上（6289）、瑞利（1512）、東華（1418）、錩泰（1541）、大億（1521）、健策（3653）、光麗-KY（6431）、AES-KY（6781）、吉祥全（2491）、開發金（2883）。今日無跌停個股。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、長榮航（2618）、新光金（2888）、開發金（2883）、華航（2610）、鴻海（2317）、長榮（2603）、友達（2409）、聯電（2303）、定穎（6251）。

上櫃有16檔9.8％以上漲幅，漲幅前10名皆觸及漲停，有金雨（4503）、西勝（3625）、建暐（8092）、鉅明（8928）、明揚（8420）、元創精密（3685）、特昇-KY（6616）、辣椒（4946）、陽程（3498）、慶騰（4534）。

今日上櫃有10檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有兆遠（4944），1檔觸及跌停。其餘為立凱-KY（5227）、安鈦克（6276）、綠電（8440）、洛碁（8077）、南良（5450）、正基（6546）、鈺鎧（5228）、橙的（4554）、新門（5432）。

上櫃成交量前10名個股依序為新盛力（4931）、元太（8069）、正德（2641）、晶宏（3141）、榮剛（5009）、鈺創（5351）、合晶（6182）、駿吉-KY（1591）、方土昶（6265）、同致（3552）。

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