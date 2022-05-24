外資不停提款 500元俱樂部剩20檔

台股月線上檔壓力重重過不去，連萬六大關也失守，高價股、權值股成引爆盤勢下殺的導火線，股王矽力-KY及股后信驊24日股價各重挫9％及近8％，信驊股價「2」字頭岌岌可危；13千金剩8千金，500元俱樂部也剩下20檔，高價股盛況不再。



投資專家指出，高價股除了擁有高獲利（EPS），且多處於產業成長期，因而市場給予高本益比（PE），然而受到俄烏戰火打不停，通膨、升息、貨幣緊縮、經濟衰退、企業獲利下修等多重利空消息衝擊，高價股（高基期股）成為外資調節對象。



台股於去年12月27日，首度出現收盤上市櫃公司13千金同步登場的前所未有的盛況，以當日收盤來看，台股共有30檔股價收在500元之上，目前千金股剩8千金，500元俱樂部也僅有20檔。



以去年底當時股價來看，矽力-KY收5,030元，信驊3,425元，台積電收606元，然而如今矽力-KY收2,600元幾近腰斬，信驊收2,150元，若再跌將面臨2千元關卡保衛戰，台積電24日收520元。



外資賣不停，也是500元以上高價股重挫的原因之一。據統計，以今年來外資已賣超10億元以上的500元高價股來看，共有台積電、聯發科、世芯-KY、信驊、大立光、環球晶、富邦媒、矽力-KY、力旺、祥碩、創意等11檔。



其中，台積電是外資最愛的提款機，今年來累計賣超近3,600億元，占了外資總賣超的一半，其次為聯發科外資賣超近700億元，還有世芯-KY遭外資提款87億元，信驊及大立光各達50多億元。



群益投顧董事長蔡明彥分析，台股萬六又告失守，隨著俄烏戰止持續、大陸解封及復工速度都比預期慢來看，多頭暫時退守。



他進一步指出，高價股、千金股的籌碼，多由主力大戶或法人控制，再加上過去累積報酬率高，因而成為法人反手倒的提款目標；高價股向來扮演市場多頭信心指標，未來台股要落底，仍要由高價股率先止跌。