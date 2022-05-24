大陸智慧機下半年復甦 瑞銀點四強受惠

外資研究機構擔憂通膨壓力、疫情影響，屢屢下修全年智慧機出貨量雖非新鮮事，瑞銀證券此時獨排眾議，根據瑞銀實證研究室（UBS Evidence Lab）調查，發現大陸消費者換機意願提高，市場對智慧機相關電子股未免太過悲觀，看好台積電（2330）、聯發科（2454）、穩懋（3105）、鴻海（2317）絕地反攻。

調查顯示，儘管美國的消費者購買智慧機意願仍相對疲軟，但令人感到訝異的是，大陸消費者未來12個月有意願購買智慧機的比例高達61％，較去年同期的59％、2021年底的55％，皆有所增加。同步將消費者購買智慧機意願與換機周期納入考慮，瑞銀判斷，投資人現在對智慧機相關個股態度過於悲觀，現在反而是擇優布局好時機，因而重申對台系四大指標股「買進」投資評等。

觀察瑞銀智慧機調查的過往紀錄，一旦消費者購買意向現拐點，通常能有效預測未來6～9個月銷售狀況。其次，依據大陸智慧機換機周期1.8年，以及上次「強勁」銷售期落在落在2020年第二至第三季，研判下半年銷售會有一定支撐。

與大陸智慧機關聯甚高的重要台系供應鏈中，聯發科算是受傷極為慘重的代表。瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞剖析，聯發科股價疲弱反應市場一直悲觀看待智慧機系統級晶片（SoC）庫存，且擔憂來自高通競爭所致，但也正因如此，大陸智慧機市場只要需求有些微改善，就很容易超越預期。另外，瑞銀強調，高通與聯發科的訂價策略依然保持高度紀律，而非市場懼怕的下半年砍價5～10％。

因此，瑞銀看好大陸智慧機市場下半年趨穩定，穩固聯發科毛利率表現，逆勢將聯發科推測合理股價由1,100元提高到1,125元。同時，聯發科目前處在10～11倍本益比價位，處在歷史區間9～25倍的下緣。

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