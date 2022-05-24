上市櫃Q1營收、獲利 衝出十年新高

儘管疫情、升息、通膨等利空齊發，但台灣上市櫃公司持續爆賺，營收、獲利皆衝出十年新高！金管會證期局副局長蔡麗玲24日公布上市櫃營收獲利狀況，整體上市櫃公司2022年第一季營收高達9兆9,235億元、年增率15.17％，稅前獲利達1兆2,607億元、年增率26.59％，不管是營收、獲利金額均寫下十年新高。

據證期局統計，上市公司（不含第一上市公司）2022年第一季營業收入新臺幣9兆308億元，較去年同期成長15.49％；稅前淨利為1兆1,485億元，較去年同期成長27.31％，雙雙寫下十年新高。

蔡麗玲分析，上市公司（不含第一上市公司）第一季獲利成長主因包括：航運業因塞港緩解略慢，支撐運價維持高檔，致獲利大幅成長；半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利；電子零組件業因伺服器及車用電子等終端需求熱絡，帶動獲利成長。

在上櫃公司（不含第一上櫃公司）部分，證期局統計，今年第一季營業收入6,484億元，較去年同期增加645億元，成長11.05％；稅前淨利為768億元，較去年同期增加80億元，成長11.63％，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

蔡麗玲分析，今年第一季上櫃公司獲利成長主要是鋼鐵工業受惠於市場需求增加，產品價格走高，致獲利成長，另外，光電業因終端需求成長而推升獲利，至於半導體業因整體銷售量成長及高毛利之產品銷售量增加，帶動獲利成長。

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