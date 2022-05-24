財報難產 互億6/29下市、台開11月中停牌

互億、台開財報難產，雙雙面臨下市的命運。金管會證期局副局長蔡麗玲24日公布上市櫃公司申報2022年第1季財務報告情形，其中互億、台開因未如期出具財報，分別將在今年6月29日、11月中旬終止下市。另外，全友電腦、第一上市公司康控-KY及第一上櫃公司大略-KY等3家公司則申請延期1個月申報今年首季財報獲准。

蔡麗玲指出，截至2022年5月16日，上市(櫃)公司應申報家數共計1,745家（含第一上市(櫃)公司，不含金控公司），除上市公司全友電腦、第一上市公司康控-KY及第一上櫃公司大略-KY等3家公司業經同意延期1個月申報；另上市公司台開及互億未如期出具2022年第1季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

蔡麗玲指出，互億從2021年第三季起就無法出具財報，因為董事長違反證交法遭檢調調查，前任會計師主動終止委任，該公司在去年11月18日就已被證交所列為停止買賣，六個月內仍無法如期出具財報，所以證交所已在5月19日就公告停止交易，若還是無法出具將在今年6月29日終止上市。

台開則是從2021年度起就無法如期申報財報、2022第一季也沒申報，2022年4月7日就被停止買賣，六個月後如果還出具不了財報，預計今年10月4日公告，從公告日起40天後終止上市，也就是預計11月中旬下市。

至於有三家公司今年第一季財報受疫情影響也交不出財報，已向證期局申請延期一個月，蔡麗玲表示，這三家公司主要是營業地重要子公司在大陸地區，因為受疫情衝擊，無法如期申報財報，據規定，上市櫃公司今年5月16日前要申報首季財報，其中有二家申請延到6月14日、一家到6月15日，證期局已同意展延。