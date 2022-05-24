外資賣超80億 台股失守萬六 專家解惑

外資賣超80億 3大法人賣超台股95億元

外資等3大法人周二（5/24）合計賣超台股95。11億元。包括外資與陸資係賣超80.61億元；投信法人似開始為半年報作帳暖身，單日買超17.36億元；自營商自行買賣部分係賣超10.72億元，避險部分係賣超21.14億元，合計賣超31.86億元。

（工商時報 數位編輯）

台股高低震盪逾250點 量能不足失守萬六

台股今天早盤一度上漲破16200點達16219.8點，但盤中美股期指電子盤翻空，投資人信心不足，加上量能萎縮，難以突破月線反壓，指數震盪翻黑，終場下跌192.78點，收在今天最低15963.63點，高低震盪256.17點，再度失守萬六大關。

台股今天成交值萎縮至新台幣2079.99億元，電子股下跌1.55%，成交比重50.9%；金融股跌0.32%，航運股跌1.19%，鋼鐵股跌0.59%。

晶圓雙雄台積電、聯電開高走低，台積電以520元作收，跌幅1.52%，跌破短期均線；聯電收49元，跌幅2.58%。IC設計廠聯發科受到5G手機晶片砍單消息影響，下挫1.54%，收在830元。鴻海相對抗跌，以平盤108元作收。

航運貨櫃三雄同步收黑，長榮、陽明、萬海跌幅都超過1%，收在142元、125元、161.5元。金融股富邦金、國泰金分別下跌0.66%、0.57%。

法人表示，台股上方月線約16211點反壓不輕，成交量能仍需繼續擴增，且權值股也須表態領軍，才能有利於大盤表現。

(中央社)

《盤後解析》量縮失萬六 專家這樣看

台股昨日衝關月線未果，今日空壓轉強，大盤指數開高收低192點，再度摜破萬六關。台股盤初在電金航攜手挺升下，一度攻上16219.8點、再扣關月線，但航海王彈升行情只演一日，加上電子權值大軍再度斷電、金融類股後繼無力，大盤高檔守不到20分鐘即快速翻黑並一路走低，盤面倚靠汽車、散裝航運、紡織等少數類股撐盤，臨收空頭再猛踹一腳，指數跌點驟升至192.78點、終場收在今日最低15963.63點，成交值縮減至2079.99億元；櫃買市場跌4.46點、收192.58點，成交值559.61億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日遇上月線反壓，買盤持續量縮，收盤跌破5日均線，回測10日均線支撐。台股反彈量縮意謂著只是反彈，但賣壓並沒有減少，預期接下來還是會整理，操作保守為宜。

盤面上，台積電(2330)今日股價仍開高走低跌破10日線收在520元，下跌1.52%；聯電(2303)跌破50元關卡，收在49元，下跌2.58%；股王矽力-KY(6415)重挫9%，收2600元，信驊(5274)收在2150元，下跌7.92%；聯發科(2454)新品齊發也難敵賣壓，今日開高走低，收在830元，下跌1.54%；貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(260)及萬海(2615)皆收黑，跌幅1~2%不等。

匯率方面，美元指數續回落，亞幣得以稍作喘息，今日新台幣以平盤29.62元開出，盤初隨大盤緩步墊高，今午暫收29.588元，升值3.2分，成交金額4.57億美元。

由籌碼來看，外資在現貨小幅買超，在期貨市場減碼多單1千多口，整體淨多單口數回到約4千多口。目前大盤仍在下修的過程中，加上櫃買今日收長黑破破短期均線，操作保守以待。

（時報資訊 郭鴻慧）

延伸閱讀

5/24盤中熱門焦點股

5/24上、市櫃企業新聞快報

雙低吃香 台股小鬼當道 13檔吸睛

高股息ETF躲過大修正 3檔主題型ETF吸睛

家中舊存摺價值千萬不被承認 男子這樣做