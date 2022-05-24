5月24日一分鐘強弱勢股
5月24日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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正基(6546)
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28.12
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蜜月行情爆香，WiFi 6商機暢旺，今年營收占比估達5成
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台揚(2314)
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10.00
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接獲數家大廠5G Open-RAN新品訂單，股價強攻漲停
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倉佑(1568)
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9.98
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陸「汽車下鄉」題材加持，連三日亮燈漲停，帶量收復年線
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駿吉-KY(1591)
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9.98
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外資買超力道轉趨積極，連四日加碼，KD指標交叉向上
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巨庭(1539)
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9.92
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受惠匯兌收益挹注，首季EPS創近13季新高，訂單能見度已達Q4
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奇偶(3356)
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9.88
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多方買盤進駐，股價爆量上攻，改寫今年高點
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瀧澤科(6609)
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4.87
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Q2、Q3出貨動能樂觀，股價沿五日線上攻，技術線型偏多
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達邦蛋白(6578)
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4.80
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海外客戶轉單效益顯現，Q2營收可望逐月增長，收復短期均線
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堤維西(1522)
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4.05
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AM族群上漲氣盛，外資偏多操作，股價連九日收紅，再創波段高點
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萬在(4543)
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3.78
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汽車零組件攻勢未歇，帶量突破前波高點，成功站上20元整數大關
製表：陳昱光
5月24日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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旭軟(3390)
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9.68
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漲多調節賣壓浮現，長黑K吞噬跳空缺口，面臨20元大關保衛戰
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矽力-KY(6415)
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9.09
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高價股腿軟，土洋法人對作，外資連五日賣超，跌落月線之下
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神準(3558)
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8.47
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投信反手倒貨，加重下跌壓力，股價失守200元整數大關
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耀勝(3207)
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8.21
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搶攻30元整數大關未果，短打資金了結下車，外資偏空操作
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淳紳(4529)
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8.21
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股價高低點落差達17.9％，籌碼換手積極，半年線得而復失
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吉茂(1587)
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7.09
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年線蓋頭反壓沉重，引發獲利了結潮，回測季線支撐
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新盛力(4931)
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6.81
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多頭續航力道不足，高檔賣壓湧現，終結連三日漲停
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新唐(4919)
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6.69
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三大法人偏空，合計大砍2,533張，KD指標下彎，跌落月線關卡
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台勝科(3532)
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6.54
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買盤追價意願薄弱，土洋法人對作，失守年線支撐
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景碩(3189)
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6.41
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外資、投信同步減碼，股價回測前波低點，KD指標反轉向下
製表：陳昱光
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