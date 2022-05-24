5月24日一分鐘強弱勢股

5月24日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

正基(6546)

28.12

蜜月行情爆香，WiFi 6商機暢旺，今年營收占比估達5成

台揚(2314)

10.00

接獲數家大廠5G Open-RAN新品訂單，股價強攻漲停

倉佑(1568)

9.98

陸「汽車下鄉」題材加持，連三日亮燈漲停，帶量收復年線

駿吉-KY(1591)

9.98

外資買超力道轉趨積極，連四日加碼，KD指標交叉向上

巨庭(1539)

9.92

受惠匯兌收益挹注，首季EPS創近13季新高，訂單能見度已達Q4

奇偶(3356)

9.88

多方買盤進駐，股價爆量上攻，改寫今年高點

瀧澤科(6609)

4.87

Q2、Q3出貨動能樂觀，股價沿五日線上攻，技術線型偏多

達邦蛋白(6578)

4.80

海外客戶轉單效益顯現，Q2營收可望逐月增長，收復短期均線

堤維西(1522)

4.05

AM族群上漲氣盛，外資偏多操作，股價連九日收紅，再創波段高點

萬在(4543)

3.78

汽車零組件攻勢未歇，帶量突破前波高點，成功站上20元整數大關

製表：陳昱光

5月24日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

旭軟(3390)

9.68

漲多調節賣壓浮現，長黑K吞噬跳空缺口，面臨20元大關保衛戰

矽力-KY(6415)

9.09

高價股腿軟，土洋法人對作，外資連五日賣超，跌落月線之下

神準(3558)

8.47

投信反手倒貨，加重下跌壓力，股價失守200元整數大關

耀勝(3207)

8.21

搶攻30元整數大關未果，短打資金了結下車，外資偏空操作

淳紳(4529)

8.21

股價高低點落差達17.9％，籌碼換手積極，半年線得而復失

吉茂(1587)

7.09

年線蓋頭反壓沉重，引發獲利了結潮，回測季線支撐

新盛力(4931)

6.81

多頭續航力道不足，高檔賣壓湧現，終結連三日漲停

新唐(4919)

6.69

三大法人偏空，合計大砍2,533張，KD指標下彎，跌落月線關卡

台勝科(3532)

6.54

買盤追價意願薄弱，土洋法人對作，失守年線支撐

景碩(3189)

6.41

外資、投信同步減碼，股價回測前波低點，KD指標反轉向下

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組