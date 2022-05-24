金融大軍慘摔 外資拋2利空補刀這檔龍頭股

近期股市波動劇烈、防疫保單之亂、Fed升息態度忽鷹忽鴿等變數罩頂，持續衝擊投資人對金融股的持股信心，國泰金、富邦金今（24）日持續破底，分別面臨52元及60元保衛戰，美系外資更出具報告補刀龍頭國泰金，考量債券帳面收益縮水、法人賣超及疫情政策釀產險損失等3大不利因素，目標價下修至66.2元。

國泰金第1季稅後純益344億元，因去年同期投資收益墊高比較基礎，導致年減40％，但EPS仍有2.6元，順利寫下同期次高紀錄，但今年來因債券利率提升及股市下修，國泰金第1季的每股淨值，已從去年底的61.5元降到50.3元。

不過，隨本土確診案例攀升，防疫保單面臨理賠海嘯，推估整體產險公司防疫保單的曝險金額逾410億元，也讓美系外資喊驚，由於防疫保單自去年開賣以來，國泰金旗下產險至今有效保單總計130萬件，目前約剩85萬件未到期，該外資推估，潛在損失高達23~47億元，產險業務的帳面價值估降24％。

該外資分析，受債券帳面收益縮水、法人賣超及對疫情政策釀產險損失等3大不利因素影響，相較5月以來台股大盤跌約3％，國泰金的股價卻遭劇烈修正，跌幅達16%。

美系外資認為，國泰金的銀行淨利差（NIM）擴大，以及產險負利差收窄，雖肯定基本面成長仍正向，維持「優於大盤」評級，但將目標價從77.1元下修至66.2元。

再從3大法人23日動向觀察，外資賣超國泰金9069張，投信買超2568張，自營商買超396張，呈現土洋對作局面，但合計仍賣超6105張，顯示整體賣壓不輕。

另有法人分析，美國升息趨勢，推升美債殖利率走高，加上台幣轉貶，有利海外債利息收益換匯表現，預期避險前經常性收益率可望回升，但因投資市場波動大，投資部位恐怕轉為未實現虧損，後續實現資本利得將減少。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

防疫保單 恐讓產險賠逾一股本

為二類人 國泰金居家照護理賠從寬認定

備戰防疫險理賠高峰 金管會叮嚀產險3件事