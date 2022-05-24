晶圓雙雄疲軟 航海王無力 15檔突圍漲停

美股四大指數雖收紅，但台股在台積電、聯電、聯發科等電子權值股疲軟下，金融、航運股同步拉回，大盤開高走低最終失守萬六關卡。

台股今（24日）加權股價指數收盤報15,963.63點，跌192.78點，跌幅1.19％，成交量為2,079.99億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計台揚（2314）、倉佑（1568）、駿吉-KY（1591）、元創精密（3685）等15檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、紡織類股波動最大，分別上漲0.84％、0.48％，零組件類股跌幅明顯，下跌2.02％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達6％的有10檔，前7名皆觸及漲停，依序為台揚（2314）、倉佑（1568）、大億（1521）、錩泰（1541）、巨庭（1539）、奇偶（3356）、喬福（1540）、三洋實業（1472）、金橋（6133）、誠研（3494）。

上市股今跌幅超過6％的有10檔，依序為矽力-KY（6415）、連宇（2482）、宏旭-KY（2243）、大將（1453）、吉茂（1587）、新唐（4919）、台勝科（3532）、景碩（3189）、聯德（3308）、大眾控（3701）。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、長榮（2603）、長榮航（2618）、群創（3481）、耿鼎（1524）、開發金（2883）、陽明（2609）、聯電（2303）、華航（2610）、新光金（2888）。

上櫃有10檔9％以上漲幅，依序為正基（6546）、駿吉-KY（1591）、元創精密（3685）、中茂（5205）、力肯（1570）、南良（5450）、欣厚-KY（4924）、安鈦克（6276）、旭源（8421）、全達（8068）。

今日上櫃有11檔股票有8％以上跌幅，跌幅前10名有兆遠（4944）觸及跌停，其餘為旭軟（3390）、新零售（3085）、泰茂（2230）、慶騰（4534）、橙的（4554）、神準（3558）、飛寶企業（4413）、淳紳（4529）、耀勝（3207）、樂迦再生-新（6891）。

上櫃成交量前10名個股依序為新盛力（4931）、方土昶（6265）、正德（2641）、元太（8069）、擎亞電子（8096）、鈺創（5351）、榮剛（5009）、普誠（6129）、創惟（6104）、致振（3466）。

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