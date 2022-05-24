5/24上、市櫃企業新聞快報

今（5/24）日上、市櫃企業新聞快報：

1.泰鼎-KY(4927)股東會通過每股配發現金股息4元，並完成新任董事改選。公司新任董事為王樹木、周瑞祥、鄭永源、李順忠、吳森田、Somkiat Krajangjaeng、陳篤全，獨立董事為蘇朝琴、陳永財、Jesadavat Priebjrivat及洪瑞華。

此外，公司看好今年營收、獲利都會比去年成長，成長領域主要來自汽車板、網通、家用等；法人估有望挑戰賺1股本。

2.世德(2066)指出，雖然原物料價格上揚，但公司方面提早因應，第一季毛利率不降反升，第二季毛利率預期也不會衰退。德國子公司歷經組織重整後，去年轉虧為盈，今年第一季接近去年全年獲利，歐洲客戶提高在地供應的採購策略，對世德歐洲子公司也帶來正面效益。

3.我國近日本土新冠肺炎持續延燒，雖然中央流行疫情指揮中心並未如同去年實施三級警戒，但許多民眾自主減少外出、外出旅遊，據勞動部統計指出，本周共有2479家、1萬5781人實施無薪假（減班休息），雙雙創下今年新高紀錄。

4.看準共享空間經濟商機，統一超(2912)7-ELEVEN率便利商店之先，首創「多功能包廂專區」，於門市內打造個人化包廂與2人到4人的獨立空間，即日起於鄰近桃園高鐵站的青航門市二樓推出「多功能包廂專區」，滿足在外的上班族私人空間與獨立辦公需求。

5.雲朗觀光集團股東會防疫不鬆懈，擬啟動視訊股東會。集團旗下最大宴會廳頤品大飯店新莊，鄰近捷運新北產業園區站，廳內擁有700吋360度LED大型環形螢幕，加上七樓單一樓層1,000坪，挑高10米，會場為北台灣單一最大場地，可同時容納190桌，提供近2,000人的大型會議。另設有六樓獨可依需求規劃大小不同的會議型式，空間運用十分多元。

雲品國際表示，今年在疫情之下仍有許多上市櫃企業詢問大型會議場地需求，故特別規劃數位化與實體並行的股東會防疫措施，希望在這段期間能夠讓上市櫃企業和股東更加安心的在資本市場中安心完成股東常會。

6.世界各國陸續鬆綁國境管制，台灣在疫苗接種率提升下，預期下半年有望開放國門。旅遊業者雄獅(2731)預估，開放後1年內團體旅遊費用漲幅約3～5成，因此出境旅遊產品將以「疫後出國6大新主張」為核心，主攻精緻旅遊商機。

7.財政部國產署公告9宗精華區國有土地招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳，訂於111年7月18日開標。

國產署表示，本次招標土地分布全國5縣市，分別位於台中市、高雄市各3宗，桃園市、苗栗縣、台南市各1宗，合計面積2.58公頃，權利金底價新台幣14億4601萬元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中地租隨申報地價調整之年息率為1%，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5%，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

8.COMPUTEX TAIPEI 2022台北國際電腦展於5月24日開展，MSI微星(2377)今年在電腦展上，透過線上雙平台大秀多款PC、零組件及周邊產品，最受矚目就是獲得Best Choice「金獎」加冕的新一代NB機皇Titan GT77現身。

還有搭載NVIDIA顯示晶片的MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G電競顯卡等新品，擴大布局元宇宙商機。微星為提升玩家全方面遊戲體驗，同時展出RadiX AXE6600 WiFi 6E 3頻電競路由器以及搭載世上最輕線性機械軸的Vigor GK71 Sonic電競鍵盤等周邊新品，全力備戰下半年產業旺季。