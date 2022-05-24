15檔股價太委屈 法人認錯回補 拚短彈

台股早盤一度漲近60點，開盤不久即遭遇月線反壓，指數開高走低，一路翻黑，重摔逾150點，護國神山台積電（2330）股價疲軟，護國艦隊也後繼無力，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）下跌1％左右。富邦期貨認為，本土疫情持續升溫，且全球緊縮性貨幣政策持續，在通膨、升息、經濟成長下滑等疑慮干擾下，台股上方月線仍具反壓，加上國內投資觀望氣氛濃厚、法人大戶資金退場、交易量能催不出來，本周可能維持區間震盪格局。

中小電子股提前跌深反彈，多檔平均漲幅已逾兩成，大型權值股沒有持續破底，投資專家表示，其中台積電表現相對維穩，台股止跌訊號浮現，後續還有股東會及除息利多，若配發的股息再投入台股，資金行情可期；此外，大陸上海逐步解封，產業供應鏈可望恢復正常，有助台股短期延續技術性反彈格局，惟成交量能必須擴大，才有利於挑戰月線16,244點反壓。

專家精選本益比低於10倍、股價淨值比小於1，且上周更獲三大法人買超逾200張以上個股，包括裕隆（2201）、志超（8213）、精成科（6191）、欣陸（3703）、瀚宇博（5469）、濱川（1569）、皇鼎（5533）、中華（2204）、巨庭（1539）、凱美（2375）、帝寶（6605）、精元（2387）、GIS-KY（6456）、茂林-KY（4935）、楠梓電（2316）等，短彈有望。

在全球股市歷經兩個月震盪回檔之後，趨勢產業仍是可投資的標的，也有超越大盤績效的潛力。富邦投信建議，可持續關注三大重點：一是趨勢產業型標的，包括科技、半導體、AI、未來車、生技醫療等趨勢類股板塊；二是具有股息優勢及價值型投資概念的高股息標的；三是新興發展潛力市場，例如越南等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）

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