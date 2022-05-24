台積電、長榮買誰好？專家給答案

台積電、長榮買誰好 專家看1數字給答案

台股站上萬六大關後疲態漸露，有鑑於月線反壓沉重，專家建議，7成電子股與手機、PC、電視、消費電子有關，在砍單潮下，第2季財報將明顯衰退，台積電本季EPS估約8.2～8.4元，看似亮麗卻比不上長榮的19元，以及陽明、萬海的16～17元，中期可持有的股票非跌深電子股，而是以航運為指標的第2季財報成長股。

萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，在8月中旬公布財報前，電子股宜減碼操作，即使短線反彈搶差價，也切記不可貪心。

他以護國神山與貨櫃3雄對照比較，台積電第1季淨利 2027 億元，居上市櫃公司獲利金額第一，而貨櫃3雄第1季淨利合計2025億元，與台積電相當，首季財報看似平分秋色。

但其實第1季並非貨櫃輪旺季，俄烏戰爭使歐洲線運價下跌，第2季因大陸封城干擾，現貨運價仍下跌，但上海將在6月1日全面解封，使上周SCFI結束17周下跌，開始反彈，雖漲幅不到1％，但代表旺季展開。

一般預料，上海解封的貨櫃輪運價，馬上會急漲10～15％，把過去17周累計的跌幅收回8成，這個戲劇性的產業變化，還沒加入美西碼頭勞資談判破裂的衝擊因素。

最新消息是美西碼頭工會喊停談判，6月1日前不會恢復，但適逢上海全面解封，美西港口大排長龍的噩夢，恐怕又會出現。

蔡明彰指出，貨櫃3雄美國線客戶簽長約的比重高，長榮60％、陽明50％、萬海30％，美國線長約比去年同期大漲1倍，自5月起生效，因此可望保障貨櫃3雄的第2季獲利成長。

從貨櫃3雄今年以來獲利數字觀察，長榮首季高達1013.6億元，佔3雄總獲利一半，陽明605.7億元、萬海406.1億元，因此長榮仍是航運族群的最重要指標，本季因貨運價上漲，研判貨櫃3雄第2季淨利合計仍會大賺2000 億元。

他因此推估，長榮第2季EPS與上季19元相當，陽明及萬海大約單季EPS16～17元。長榮去年同期EPS7.98元，年成長近1.4倍。

至於第1季EPS7.82元的台積電，第2季財測營收5068～5242億元，再創單季營收新高，季增3～6％，推估單季EPS8.2～8.4元，較去年同期 EPS5.18 元成長58％。成長性雖好，但比不上長榮為首的貨櫃3雄。

長榮上周回測134元年線，但周一收在季線144元，從年線回到季線，股價戲劇化走勢，呼應產業面的快速變化。再看航運指數周一大漲6％，將5月以來的黑K全部吃光，同時長榮、陽明今年來轉為正報酬，航運成交佔比近30％，讓他看好航運股戲劇化轉強，將帶出一波旺季行情。

除了貨櫃3雄，蔡明彰認為，散裝輪第2季旺季早已展開，但股價不反映，是持股信心的問題。

BDI創5個月高點，第2季以來大漲41％，目前價位3300 點，比去年5月的2600點高出27％，且印度即日起調降煤炭進口關稅，但調高鐵礦石出口關稅，研判全球又得搶運煤炭、鐵礦石。

由此可見，裕民、台航、慧洋-KY、正德、四維航等5檔散裝輪，第2季EPS有把握比去年同期成長。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）