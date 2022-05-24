零股領股東紀念品好麻煩？速領變現靠1招

股東會旺季到來，這幾年零股交易夯，用少少的零股換紀念品成為一股潮流，但你可能不知道，光是「換股東會紀念品」這件事，也開始走向專業分工，代領、保管、交易都能線上點一點就搞定，喜歡的整批打包寄回家，不喜歡的連拿都不用拿回家，直接變賣套現，宛若逛淘寶般，簡直就是一條龍式作業。

一般來說，各公司會在股東會召開前的1個月前寄出開會通知書，上頭會記載紀念品的內容和領取方式，通常有四種領法：一是親自出席股東會領，二是委託授權他人代領，三是由指定股務代理機構協助代領，四是找公司或住家附近有無代換處，可以領取紀念品。

現在人工作忙碌，親自出席股東會的機率不高，不想麻煩人、不想找股務代理機構，大部分就是找代換處，一次把紀念品領完。不過你可能會好奇，領一、二十家的紀念品，通常就夠累人了，那些「零股達人」動輒有5、6百家公司的零股，到底要怎麼領好領滿？

平台代領 倉庫會負責保管

零股達人鍾明峰分析，零股交易盛行後，這幾年領紀念品的需求實在太大，「專業領紀念品」成為新商機，類似平台應運而生，它們不只能協助代領，這些平台業者通常設有倉庫，能保管紀念品，幫你集運寄送，進而發展出紀念品次級市場，可線上直接交易。

以零股達人一致推薦，功能性最強的「零股倉」平台為例，就提供電投免交單代領，不用再寄開會通知單，只要把各個股東會的所需文件圖片上傳，就能夠委託代領，不能電投免交單也可採傳統交單，解決無法出席困擾。

電投免交單還不是最厲害的，領完紀念品後就像是在在逛淘寶，倉庫會負責保管，可以在任何時間領出想領的紀念品，最好是在股東會旺季結束後「一次包回家」，僅需支付理貨費及運費，親領、超商取貨或寄送都行。

領了不喜歡 次級市場拍賣

最多股民遇到的問題，恐怕都不是要領紀念品這件事，而是這紀念品我不喜歡，丟了覺得可惜、領回家又覺得礙眼，怎麼辦？但你不想要的東西，別人或許很想要，於是發展出紀念品的「次級市場」，可直接網上交易。

舉例來說，今年中鋼送的精緻鈦ONE戶外型環保餐具，可能不合你意，就能在不領出紀念品的情況下，直接讓平台以固定價錢收購，若想要賣高價些，同樣可在平台上拍賣，操作方式就跟在拍賣網站上一樣，相當方便。

發展出次級市場最大的優點是，就算不喜歡當年度的紀念品，也不用領回家，直接在網站上變賣換現金。反過來說，如果你不是王品股東，但卻對王品送的「大禮包」有興趣，也可在平台上便宜買到別人要出售的紀念品。

會員愈來愈多 就像逛淘寶

鍾明峰解釋，就算有5、6百家公司零股，也不必煩心要去參加哪場股東會，或到哪個兌換處兌換，一個個上網輸入資料，委託這類平台代領後，再慢慢「去蕪存菁」，這期間甚至不需要碰到任何紀念品，就可拿錢走人。

鍾明峰笑說，隨著使用這類紀念品交易平台的會員愈來愈多，「就真的很像逛淘寶」，有些公司送出很棒的紀念品，但又沒辦法趕在過戶日前買進，就可在平台上採購「遺珠」，大家各取所需，帶回喜歡的紀念品。

（中國時報 黃琮淵）

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