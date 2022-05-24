航海王、汽車電子帶頭衝 台股趨堅整理

美國總統拜登表示，可能調降前總統川普時期對大陸施加的貿易關稅，美股受激勵道瓊工業指數勁揚618點，台股早盤一度漲逾50點，最高約來到16,219點，而後拉回修正，不過，整體盤勢仍朝趨堅架構整理。

台積電早盤一度上漲3元來到531元，加上航運股維繫盤面人氣，帶動台股持續反攻，唯市場追價意願相對薄弱，目前盤勢仍呈現小幅震盪。盤面上仍以貨櫃三雄之陽明、萬海、長榮，與散裝航運台航、中航及四維航等為短多集氣。另外，部分金融股如中信金、第一金等也發揮穩盤效益。

上市、櫃股票早盤表現優異者，包括大億、巨庭、倉佑、奇偶、智伸科、儒鴻、銘異、台揚、一詮、正基、旭源、淳紳、及成、單井及普誠等。

法人表示，大陸上海地區逐步解封，產業供應鏈可望恢復正常，有助台股短期延續技術性反彈格局，但成交量能必須擴增，方有利於挑戰月線約16244點反壓。

美股道瓊工業指數飆漲618.34點或1.98%，以31880.24點作收。標準普爾指數攀升72.89點或1.86%，收在3973.75點。科技股那斯達克指數勁揚180.65點或1.59%，收11535.27點。費城半導體指數漲15.78點或0.55%，收2898.43點。

（中時新聞網 邱怡萱、工商時報 數位編輯）

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