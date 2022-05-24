盤前掃描｜5/24財經重點一把抓

本日重要投資情報：

（1）東風來了！航運族群揚帆

（2）COMPUTEX實體展強勢回歸 13檔點火

（3）超微小晶片出擊 台積啖大單

（4）道瓊強彈逾600點 標普自熊市邊緣拉回



工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。



台股反彈確立 今戰月線

美股上周表現持續承壓，惟台股跌深反彈、上周收復萬六大關，並中止周K線連三黑頹勢，23日加權指數延續反彈行情，收盤小漲11.56點，月線16,244點近在咫尺。專家指出，由於指標股台積電未再破底…閱讀全文

道瓊強彈逾600點 標普自熊市邊緣拉回

美國總統拜登（Joe Biden）23日鬆口表示考慮取消對中部分關稅，摩根大通上修財測，執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前稱「暴風雨前的烏雲就在眼前」，最新言論表示「籠罩在美國的經濟烏雲可能消散」，美股四大指數全線走揚，摩根大通大漲逾6％，創一年半來最大漲幅，道瓊周線連8黑後…閱讀全文

東風來了！航運族群揚帆

航運族群股東會接力賽開跑，加上中國大陸逐步解封，市場看好將有利運價表現，旺季行情正式啟動。長榮、陽明、萬海23日化身多頭明燈，盤中漲幅皆在6％以上，航運類股成交占比逾三成…閱讀全文

超微小晶片出擊 台積啖大單

雖然近期個人電腦（PC）市況持續低迷，但處理器大廠美商超微（AMD）仍加快中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）規格世代交替，且全面導入小晶片（chiplet）設計以提高核心數及運算速度，包括新一代5奈米Zen 4架構CPU將於下半年陸續推出…閱讀全文

COMPUTEX實體展強勢回歸 13檔點火

科技展重頭戲登場！連兩年因疫情停辦的台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI實體展24日重磅回歸，在PC、NB產業逆風之際，參展廠商宏碁（2353）、聯穎（3550）、榮群（8034）、廣運（6125）23日股價蓄勢待發…閱讀全文

減資案上膛！張國政掉出長榮前十大股東

長榮30日將召開股東會，眾所矚目減資六成及每股配發18元的現金股利兩議案，大房長子張國華有實力掌握長榮過半的股權，議案過關機率大增。特別的是，今年大房三子張國政代表弟弟派出馬徵求長榮委託書，惟卻首度退出前十大股東之列…閱讀全文

三波趕運潮 航運Q3會更旺

旺季塞港夢魘恐再起，6月運價高檔盤旋伺機蠢動！市場傳出，美西碼頭勞資談判生變，時值大陸復產復工趕出貨、美國年終購物季開始拉貨，若美西碼頭罷工疑慮升高，催促貨主提早出貨補庫存，業界估計，三波趕運潮將讓航運業第三季營運比預期好…閱讀全文

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