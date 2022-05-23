投信季底作帳砸鐵買金 7檔金融股成新歡

台股今（23）日開高震盪，最高來到16249.45點，上漲104.6點，盤中一度翻黑下跌，最低來到16,125點，高低震盪逾百點，貨櫃三雄表現強勢，萬海（2615）奔漲停，長榮（2603）收漲9元，上漲6.67％，收在144元，陽明（2609）漲9.5元，漲逾8％，收127元，航運股強漲，仍不敵電子、金融尾盤賣壓，台股終場未能站穩月線，收在16,156.41點，小漲11.56點，16,200點得而復失，險守5日線，成交值僅2,329.388億元。投資專家指出，國內投資氣氛目前仍偏謹慎、法人大戶資金退場、交易量能不足，預估短線月線反壓恐不易突破，本周維持區間震盪走勢。

觀察三大法人資金動向，外資持續買超20.28億元，投信也站在買方，加碼26.83億元，自營商則賣超7.34億元，三大法人合計買超39.77億元。今日電子股成交值約959.46億元，占大盤單日成交值比重約41.2％，航運股成交值677.98億元，占比約29.1％。萬寶投顧分析師王榮旭表示，現階段資金由電子輪轉到航運，台股後續上攻，還是需靠電子。

安聯投信台股團隊表示，近期非電族群相繼修正，也有利於資金面的結構，有助於跌深電子股的族群獲得支撐、並有望逐漸吸引外資回流；隨著市場有望最壞狀況應該過去；接下來，可觀察下半年那些族群被錯殺、甚至產能在調整後反而有望增加的標的。但由於部分庫存調整的基本面因素還在陸續消化中，所以基本面的檢視仍可能須待6月後會較為明朗。

投信單日買超前10大上市個股依序為開發金（2883）9,900張、永豐金（2890）8,864張、元大金（2885）6,254張、鴻海（2317）6,211張、台新金（2887）5,662張、中信金（2891）4,639張、第一金（2892）3,946張、合庫金（5880）3,428張、陽明（2609）2,882張、亞泥（1102）2,824張等。

投信單日賣超前10大上市個股依序為華航（2610）9,643張、友達（2409）8,623張、中鋼（2002）3,801張、中鴻（2014）2,800張、鴻準（2354）2,630張、華邦電（2344）2,100張、智原（3035）1,998張、亞聚（1308）1,204張、新光鋼（2031）1,140張、聯詠（3034）1,042張等。

（旺得富理財網 黃順德）

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