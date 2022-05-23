5月23日一分鐘強弱勢股
5月23日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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新盛力(4931)
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9.99
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為高功率鋰離子電池模組廠，產業前景樂觀，獲順達投資
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大億(1521)
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9.99
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為車燈廠，切入Gogoro SuperSport電動機車
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正德(2641)
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9.98
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即將進入傳統旺季，航運股23日獲資金青睞股價大漲
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特昇-KY(6616)
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9.98
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為馬來西亞家具商，第一季EPS 0.96元，轉虧轉盈
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巨庭(1539)
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9.98
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美國市場占比大，第一季認列匯兌收益，EPS為1.5元
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高力(8996)
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9.85
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今年氫燃料電池製造商Bloom Energy下單量激增
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凱崴(5498)
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9.80
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IC載板鑽孔愈趨精密、鑽孔數增，高階鑽針或是鑽孔代工旺
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倉佑(1568)
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9.79
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中國傳重啟「汽車下鄉」政策及外資連續買超等利多
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萬海(2615)
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9.73
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高殖利率、進入海運旺季，今年仍海賺，搭配股東會行情起跑
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恩德(1528)
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8.95
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匯率貢獻，恩德第一季EPS為0.09元，較上一季轉虧為盈
製表：王淑以
5月23日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢因素
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立康(6242)
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8.06
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為8家公費清冠一號的供應商之一，但利多出盡，股價回檔
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神盾(6462)
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5.09
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神盾第一季財務虧損，股價仍續跌，預期新產品的出貨效益從下半年開始發酵
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通訊-KY(6404)
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4.97
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營運陷入困境，財務遭主管機關緊盯，股價走低
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璟德(3152)
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4.74
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為高頻整合元件及模組設計製造廠，第一季毛利率創新低
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智原(3035)
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4.45
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為IP矽智財供應商，業績續旺，惟法人調節，股價波動
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良維(6290)
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3.87
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為連接器廠，受惠亞馬遜雲端伺服器訂單倍增，但股價回檔
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統一超(2912)
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3.50
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因國內疫情嚴重，學生改為線上，零售通路業績承受壓力
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鈺太(6679)
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3.26
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鈺太第一季EPS4.25元，但法人持續調節，股價走低
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晶宏(3141)
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3.25
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資金持續調節IC設計股，儘管晶宏訂單能見度，但股價承壓
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雙鴻(3324)
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3.17
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因消費性NB需求走弱，雙鴻業績疑慮沉重，股價反彈後回測
製表：王淑以
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