5月23日一分鐘強弱勢股

5月23日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

新盛力(4931)

9.99

為高功率鋰離子電池模組廠，產業前景樂觀，獲順達投資

大億(1521)

9.99

為車燈廠，切入Gogoro SuperSport電動機車

正德(2641)

9.98

即將進入傳統旺季，航運股23日獲資金青睞股價大漲

特昇-KY(6616)

9.98

為馬來西亞家具商，第一季EPS 0.96元，轉虧轉盈

巨庭(1539)

9.98

美國市場占比大，第一季認列匯兌收益，EPS為1.5元

高力(8996)

9.85

今年氫燃料電池製造商Bloom Energy下單量激增

凱崴(5498)

9.80

IC載板鑽孔愈趨精密、鑽孔數增，高階鑽針或是鑽孔代工旺

倉佑(1568)

9.79

中國傳重啟「汽車下鄉」政策及外資連續買超等利多

萬海(2615)

9.73

高殖利率、進入海運旺季，今年仍海賺，搭配股東會行情起跑

恩德(1528)

8.95

匯率貢獻，恩德第一季EPS為0.09元，較上一季轉虧為盈

製表：王淑以

5月23日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢因素

立康(6242)

8.06

為8家公費清冠一號的供應商之一，但利多出盡，股價回檔

神盾(6462)

5.09

神盾第一季財務虧損，股價仍續跌，預期新產品的出貨效益從下半年開始發酵

通訊-KY(6404)

4.97

營運陷入困境，財務遭主管機關緊盯，股價走低

璟德(3152)

4.74

為高頻整合元件及模組設計製造廠，第一季毛利率創新低

智原(3035)

4.45

為IP矽智財供應商，業績續旺，惟法人調節，股價波動

良維(6290)

3.87

為連接器廠，受惠亞馬遜雲端伺服器訂單倍增，但股價回檔

統一超(2912)

3.50

因國內疫情嚴重，學生改為線上，零售通路業績承受壓力

鈺太(6679)

3.26

鈺太第一季EPS4.25元，但法人持續調節，股價走低

晶宏(3141)

3.25

資金持續調節IC設計股，儘管晶宏訂單能見度，但股價承壓

雙鴻(3324)

3.17

因消費性NB需求走弱，雙鴻業績疑慮沉重，股價反彈後回測

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組