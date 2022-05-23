北極星24日起公開申購 抽中賺2萬

北極星-KY（6550）預計6/6上市，該公司將於5月24日至26日辦理公開申購，承銷價82元，公開申購張數為3,450張，以23日收盤價105.5元計算，抽中的投資人約有2.35萬元價差。

近日辦理上市前現增發行新股公開承銷的北極星，20日完成競價拍賣開標，市場反應熱烈，合格投標量達16,551張，得標均價84.57元，吸引法人高度參與。

北極星發展中的癌症新藥 ADI-PEG 20主要應用於肺間皮癌、軟組織肉瘤、肝癌以及腦癌四大新藥產品線；該公司在美國及中國皆有cGMP蛋白質藥廠，具備自主開發能力與生物藥委託開發暨生產服務(CDMO)。

ADI-PEG 20 臨床試驗 3 大策略包括聯合用藥、精準治療、增進放射線治療的療效；其主要機轉是利用正常細胞與癌細胞在合成精氨酸的功能性差異所設計，這一種機制與市面上所有用於一般癌症治療的化療或荷爾蒙藥物完全不同，人體的正常細胞較不會受到 ADI-PEG 20 所影響。

ADI-PEG 20 早期於全球進行的臨床試驗共有 24 個，以常見不良反應事件評價標準等級相較，顯示 ADI-PEG 20 副作用與安慰劑相當，證明其藥物毒性遠低於一般之癌症藥物，對比化療、免疫治療及多種療法引起的副作用，ADI-PEG 20 聯合用藥治療的潛在市場龐大，未來發展潛力備受關注。

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