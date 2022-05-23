迎破底翻 專家推10檔「汽車下鄉」受惠股

迎接破底翻行情 分析師欽點3大族群正轉強

全球股市暴漲暴跌，台股觀望氣氛濃厚，投資人也追價意願薄弱，大盤融資餘額自4月下旬出現明顯減肥，若以4月22日當時的融資餘額為2,649億元，至5月6日融資餘額為2,530億元，融資餘額創下去年10月28日以來的新低，這短期間融資減少119億元，整體減少幅度約4.5％，相較於這段期間指數的跌幅4.2％來看，整體融資減肥約等於指數的跌幅，短線指數可望出現跌深反彈。

摩爾投顧分析師蔡正華觀察，一個族群若要向上攻擊，要有帶頭股領軍上攻，同時其他股票也要跟進，如此該族群的市場認同度才會提升，伺服器連接器的嘉澤（3533）就是一例，這一波伺服器概念股其實相對抗跌，反彈力道也比其他族群略為強勢。

再以改寫4月營收改寫單月歷史次高的創意（3443）為例，蔡正華分析，本波低點364元出現在4月底，而大盤卻是到5月12日才見底，等於創意領先大盤近2周見底，然後展開一波上攻，而本波的創意由364元漲到574元，漲幅逾50％，當然也激勵了同族群且有修正過的股票走強，包括M31（6643）、力旺（3529）、愛普（6531）、晶心科（6533）等近日也緩步向上；同時，漲勢也擴散至其他IC設計股，如MCU的新唐（4919）、網通IC的瑞昱（2379）、亞信（3169）等可留意。

為了振興經濟，大陸近日傳出新一輪「汽車下鄉」政策可望在6月頒布，蔡正華表示，後續可望刺激汽車銷量，這對於汽車零組件及汽車電子有利，繼耿鼎（1524）、東陽（1319）、堤維西（1522）等汽車零組件大漲後，汽車電子族群也加溫，包括華新（1605）、同致（3552）、怡利電（2497）、大眾控（3701）、車王電（1533）、智伸科（4551）、胡連（6279）等股價紛紛轉強，後續觀察續航力道；若能拉出周級別的日出，漲勢可望延續更久。

（旺得富理財網 黃順德）

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