5/23上、市櫃企業新聞快報

今（5/23）日上、市櫃企業新聞快報：

1.東明-KY(5538)受惠於先進訂單支援系統及產業整合趨勢，出貨成長動能延續，市占率持續擴張，而產品單價可能將因原材料價格走勢趨緩而緩慢下滑。考量市場不確定性，東明-KY目標為穩定獲利成長前景。

2.友達(2409)旗下子公司友達數位將於台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2022工業局AI生活館首次展出Class100無塵室清潔機器人、智(人+動)巡檢模組及智慧燈塔CPS管理系統（Cyber-Physical Systems），透過人機協作及AI即時監控系統，可有效降低工廠人力成本、改善作業環境品質及提升生產良率，引領智慧製造轉型趨勢。

3.電池模組廠順達(3211)持續布局非IT領域，於4月6日以每股23.85元投資新盛力(4931)約7000張，市場預期順達科將力挺新盛力的業務，激勵新盛力股價連日狂飆，今天盤中股價再攻漲停板，創下2019年8月20日以來新高，不過順達科表示，未來兩家公司是否進一步合作，須視雙方業務發展方向而定。

4.今年以來，越南股市對內受產業因素衝擊，對外受國際政經情勢的影響，呈現下跌的格局，然而外資於越南股市走跌後進場布局，越南股市對外資仍具吸引力，且越南在企業獲利及經濟數據方面的基本面表現皆穩健。

富邦越南（00885）ETF經理人楊貽甯表示，中長期而言，人口紅利及政府改革開放政策持續給予越南經濟成長動能，中長期股市也可望受惠經濟正常化及政策支持，建議投資人可逢低分批布局越南股市。

5.防疫保單之亂將拖累台股？證交所董事長許璋瑤23日在立法院財委員回應立委羅明才質詢時表示，與防疫保單相關的上市公司有九家，其中金控股東都已表示願意增資，因此即使防疫保單虧損大，但不至於造成系統性風險，台股目前主要還是受到國際政經情勢影響，不是防疫險保單。

羅明才亦追問：「台股現在會不會有熊出沒？」許璋瑤回答：「不敢講，但目前還看不到。 」

6.台股第一季財報表現強勁激勵，指數守住「萬六」（16,000點），這波修正中逐漸看到反彈契機，包含技術面日KD值由低檔交叉向上，外資5月台指期結算後，期貨未平倉已轉為淨多單，加上台股融資持續減少，短線多方格局確立，但升息循環已開始，對高本益股宜趁反彈時先減碼觀望。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，上海將逐步放寬封控管制，供應鏈問題緩解，台股融資持續瘦身、電子族群買盤回溫、指數力守萬六整數關卡等因素，可望支撐台股短多反彈格局。近期美股走勢呈現大漲大跌，引發台股波動劇烈，操作上勿過度追價。

7.國泰金(2882)今天召開線上法說會，公布2021年底子公司國壽隱含價值(EV)及精算評估價值(AV)，國壽2021年底調整後淨值為7570億元，有效契約價值(不含資本成本)7170億元，年增13％，有效契約價值(含資本成本)4420億元，年增10％，隱含價值1兆1990億元，年增5％。

國壽每股精算價值204.9元，年增12％，換算金控每股隱含價值91元，年增5％。預期未來一年新契約價值300億元，精算價值為1兆4620億元，年增1％，國壽每股精算價值249.9元，換算金控每股隱含價值111元。

8.晶焱(6411)為償還銀行借款及充實營運資金，董事會決議現增發行普通股500萬股，每股面額為10元，發行總金額5000萬元，發行價格待定價後另行公告。現增認股基準日為111年6月14日，最後過戶日為111年6月9日，停止過戶期間為111年6月10日至14日。

9.台中銀(2812)今（23）日召開線上法說，展望2022年，該行目標維持消金放款成長6％、企金放款成長5％的穩定成長，而目前不動產放款占比距離銀行法規定的30％上限「仍有一段安全部位」，並隨時監控變化。

10.邁向下個50年，六福旅遊集團宣布，六福客棧正式啟動拆除作業，預計今年第3季正式開工動土，2026年全新的六福酒店式商辦完工，將成永續商辦指標。