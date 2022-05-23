月線得而復失 航海王領軍衝刺 38檔漲停

台股今（23日）加權股價指數收盤報16,156.41點，漲11.56點，漲幅0.07％，成交量為2,329.38億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計大億、巨庭、立康、宏觀等38檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以航運、不金電類股波動最大，分別上漲6.43％、1.14％，百貨類股跌幅明顯，下跌1.01％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有11檔，前10名皆觸及漲停，依序為大億（1521）、巨庭（1539）、吉茂（1587）、高力（8996）、奇偶（3356）、倉佑（1568）、麗正（2302）、晟銘電（3013）、萬海（2615）、吉祥全（2491）。

上市股今跌幅超過3.4％的有14檔，跌幅前10名有大魯閣（1432）、祥碩（5269）、嘉澤（3533）、穎崴（6515）、智原（3035）、來頡（6799）、虹揚-KY（6573）、上緯投控（3708）、怡利電（2497）、皇昌（2543），今日無跌停個股。

上市成交量前10名個股依序為長榮（2603）、耿鼎（1524）、陽明（2609）、華新（1605）、長榮航（2618）、華航（2610）、群創（3481）、開發金（2883）、友達（2409）、堤維西（1522）。

上櫃有15檔9.9％以上漲幅，漲幅前10名皆觸及漲停，有華盈（3520）、邑昇（5291）、佶優（5452）、方土昶（6265）、元創精密（3685）、新門（5432）、新盛力（4931）、正德（2641）、特昇-KY（6616）、萬在（4543）。

今日上櫃有11檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有立康（6242）、宏觀（6568）、富驛-KY（2724） 、神盾（6462）、通訊-KY（6404）、福裕（4513）、璟德（3152）、易通展（6241）、振宇五金（2947）、迎輝（3523），今日無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為正德（2641）、新盛力（4931）、元太（8069）、榮剛（5009）、方土昶（6265）、擎亞電子（8096）、創惟（6104）、鈺創（5351）、神準（3558）、同致（3552）。

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