5/23盤中熱門焦點股

今（5/23）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）景氣疑慮 矽創、聯詠與璟德仍反覆測底

大盤周一（5/23）上下大震盪，早盤一度大漲逾百點，之後在部分電子股疲軟表現下，又拉回平盤以下整理，迄中場受惠貨櫃三雄陽明、萬海與長榮等力挺多方，而中鋼、台積電也守穩平盤之上，使盤勢再度有血色，迄上午11：28暫報上漲約60點，但IC設計族群、金融股與聯電仍呈相疲軟演出，令人側目。

IC設計族群，短線受制矽單傳聞負面消息影響，股價持續欲振乏力，尤其是驅動IC，如聯詠、矽創與瑞鼎等多屬弱勢。另外，由於大陸手機銷售狂摔，也使手機零組件供應鏈皮皮剉，如璟德持續處於探底格局，低檔似仍暫勿預設立場。

不過，業內人士指出，在上述股票持續向下探底過程中，利空因子反而有利底部區早日浮現，因此，量價關係值密切追蹤。（工商時報 數位編輯）

（2）大咖緊盯 貨櫃三雄再出航 率航運股衝

受惠貨櫃三雄超級股東會將陸續登場，在坐擁高股息殖利率、今年首季獲利紅不讓與大股東不看淡未來景氣趨勢下，使三雄周一（5/23）早盤同步開高走高，萬海在盤中還一度亮燈漲停，長榮與陽明的漲幅也一度逾6%，加上散裝航運、航空雙雄與陸路運輸等族群同樣臉色紅潤，使航運股短線再成盤勢攻主流，引起關注。

在航運股已公布的配息決策中，仍以貨櫃三雄的現金股息最令人垂涎；包括長榮（2603）擬配發現金股利18元，若加計可能的減資退還股東6元，將更可觀。另外，萬海（2615）擬配發現金股利10.5元、股票股利1.5元；陽明（2609）擬配息20元。

貨櫃三雄除股息誘人，普具高殖利率外，三雄首季獲利也紅不讓，包括陽明首季每股盈餘17.35元；長榮第一季EPS為19.16元與萬海首季每股盈餘EPS為16.64元，展望第二季，獲利有望持穩在歷史高檔；即便下半年市場對貨櫃航運的運價看法略有雜音，但整體來看，三雄今年獲利又將是令人驚艷的一年。

此外，散裝航運的配息也相可觀，例如台驊投控擬配息13元，創歷史新高；裕民擬配息3元，創10年來新高；中航將配息2.68元，慧洋-KY更率先在日前股東會，通過配發現金股利5.5元。

另方面，航空雙雄長榮航與華航，仍有下半年大解封行情可期，預期台灣逐漸朝疫情解封方向前進，而解封後的國內外旅遊潮高峰，現階段似仍暫勿預設立場，使航空雙雄波段走勢，值持續追蹤。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.耿鼎(1524)：汽車零件出貨旺，基本面亮眼，外資已連4日買超，股價快攻漲停。

2.倉佑(1568)：中國傳重啟「汽車下鄉」政策+外資連續買超，盤初股價急拉漲停鎖死，寫1月5日來新高。

3.萬海(2615)：股東會將領銜26日登場，股價開高走高，大漲逾7%，坐穩航運股王。

4.長榮(2603)：股東會30日壓軸，擬配發現金股利18元，股價漲逾5%。

5.堤維西(1522)：上周外資買超1965張，融資也同步增加1720張，盤初股價一度漲逾9%。

6.慧洋-KY(2637)：近期BDI指數持續走揚，今年船舶換約漲幅上看四成，股價強漲逾6%。

7.普誠(6129)：車用大爆發，今年出貨拚翻倍，股價衝漲停。

8.富鼎(8261)：鴻海、國巨集團合資之國創，拿下富鼎三成股權，躍居第一大股東；引進富爸爸，股價強漲逾4%。

9.聯發科(2454)：天璣高階晶片放量，Q2樂觀，股價續揚站穩月線之上。

10.世芯-KY(3661)：訂單滿載，Q2營收看旺，股價開高漲逾3%。

11.寶得利(5301)：看好解封行情資金進駐，帶量強攻漲停。

12.華新(1605)：Q2本業拚價量揚，三大法人20日回補，盤初漲3%，站回40元、拚收月線。

13.大將(1453)：轉型營建資產族，今早獲多頭相挺，股價開低走高、漲近3%。

14.邑昇(5291)：e-bike前進海外，搶占歐洲電動自行車商機，早盤亮燈漲停。

15.達邁(3645)：車用、散熱應用成長、毛利率優，早盤一度漲逾3%、觸及月線。

16.大眾控(3701)：三大事業樂觀，跨向EV前裝市場邁關鍵期，惟今早開高壓回，漲幅收斂至2.3%。

17.致振(3466)：無懼遭列警示股，連3日亮燈漲停，站上6年半高價。

18.漢磊(3707)：訂單能見度看到年底，今年營運拚逐季創高，晨盤一度放量走揚2%，朝半年線挺進。

19.旭隼(6409)：儲能題材旺，早盤走揚近2%，攻克半年線。

20.新門(5432)：Q1每股盈餘0.42元，激勵晨盤火速攻頂，攻上逾3年高峰。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）製鞋族群弱勢 鈺齊-KY力守平盤

隨著高通膨持續往終端傳導，美國高階服飾消費動能開始出現放緩的初步跡象，美國零售銷售陷入衰退的風險增加，法人調降Nike、Lululemon評等，並下修目標價。受到市場上瀰漫著下半年消費景氣將轉弱的氛圍，製鞋族群人氣低迷，僅鈺齊-KY（9802）勉強維持小漲，豐泰（9910）、寶成（9904）、百和（9938）等全數壓低整理。

依2000~01年和2008~09年美國通膨經驗來看，美國下游營運在通膨觸頂後共耗時約1~2年才重新步入上升軌道。2022年美國通膨可能已在3月觸頂，法人預期，美國零售銷售成長轉負在即，但是產業庫存尚未進入去化階段將會加重產業下降週期時間拉長的風險。

由於美國高階產品銷售動能在中低階產品轉弱後也將所趨緩，美國零售銷售陷入衰退的風險增加，法人保守看待品牌商及零售商未來1年營運展望。國內法人調降Nike、Lululemon至「持有」評等，目標價分別自下修至106、271美元。

豐泰（9910）Q1本業獲利、稅後淨利、EPS全數創歷史單季新高紀錄，雖然市場對下半年抱有景氣即將轉弱的疑慮，但是，隨著匯率相對有利及公司生產規模持續擴大，法人預期，豐泰今年營收可維持2~3成的高年增幅，毛利率也有機會增加至24~25％，全年獲利動能仍足。

寶成（9904）首季因通路受大陸疫情封控及南山人壽獲利衰退，稅後淨利年減26.1％。寶成說，全球鞋類需求保持穩健，將進一步擴大製造產能，目前訂單維持穩健，將以印尼為擴產核心，繼續提升其在東南亞的製造產能，靈活進行最適產能配置，聚焦於生產效率及獲利能力的持續提升。

鈺齊-KY（9802）4月淡季不淡，營收創同期新高，隨著逐漸進入秋冬鞋款的拉貨高峰，公司看好未來幾月的營收表現。鈺齊隨著營運規模持續提高，加上品牌客戶需求火熱，2022年秋冬季鞋款（出貨期間大約介於4~9月之間）的接單排產總量，優於歷年同期，表現也比2022年春夏季鞋款來的好。

志強-KY（6768）今年總出貨雙數可望較2019年高峰（約4,000萬雙）再成長5％，今年將在柬埔寨的S3產續擴產能約2~300萬雙，擴產幅度約7~8％，2023年則有較積極的擴產計畫，目標瞄準印尼廠以及柬埔寨新的工廠。（時報記者 郭鴻慧）

（5）e-bike成營運第3隻腳 邑昇氣盛

邑昇(5291)前4月合併營收為5.38億元，年增17.42%。邑昇布局e-bike電動輔助自行車有成，多款年度新車於今年第2季開始放量交貨，公司也結合既有車燈經銷夥伴打入歐美市場，董事長簡榮坤表示，2022年銷售目標為全台e-bike銷量2倍，成為支撐營運的第3隻腳，今天盤中股價觸及漲停，為2021年8月12日以來新高，目前漲幅仍有8%以上。

看好e-bike前景，邑昇以自身擁有傳統車廠少見的馬達、電池、儀表板三電系統整合優勢，於2020年下半年從自行車燈事業衍伸出e-bike電動輔助自行車系列產品，打造電動輔助自行車「CT150」，主打台灣在地生產製造，之後陸續推出e-bike電動輔助自行車年度新款，包括貨車型e-cargo CG135、折疊型CFSO、公路車型RX100，並升級改良基本款CT150，最新批次已進入量產作業，預計在今年第2季即可放量交貨，公司也將結合既有車燈經銷夥伴打入歐美市場，公司亦預計參加7月德國歐洲EuroBike自行車展，首次推出自行研發設計組裝之e-bike系列產品，正式搶佔歐洲龐大電動自行車商機。

邑昇表示，公司針對高利基型需求，打造邑昇在業界的獨特性，並以2022年全台e-bike銷量2倍為銷售目標。

受惠於PCB及LED自行車燈訂單與生產出貨穩定挹注，e-bike電動輔助自行車最新批次亦陸續交車，邑昇2022年第1季合併毛利率為23.53%，稅後盈餘0.45億元，年增47.89%，每股盈餘為1.15元；累計前4月合併營收為5.38億元，年增17.42%。（時報資訊 張漢綺）