台積千金幻夢？分析師5字道破外資詭計

台積電真的要上千元了嗎？分析師曝最新目標價

全球晶圓代工霸主台積電（2330）股東人數，自今（2022）年3月突破百萬以來，仍然不斷地增加當中，截至5月20日最新股東人數達135萬人，而外資今年以來不斷賣超台積電，呈現外資籌碼狂丟，散戶頻頻接刀，近期美系外資給予目標價912元，護國神山也要上千元俱樂部了嗎？分析師王文良一語道破外資詭計：「根本在亂掰」！

王文良表示，這間美系外資在今年1月以來頻頻喊出台積電目標價，從1月的1050元，喊到最近的912元，每一次講台積電的目標價通通不一樣，高低漲跌都不同，表示根本在亂掰，並強調設定一個很高的價格市場「才會轟動」，若將台積電目標價設定在555元，大家會心動嗎？

王文良也表示，很多人都會被新聞利多消息影響，來到賣點的時候就不會想要賣，今年1月是台積電的歷史最高點688元，跌到後來的505元，並直指這些目標價沒有意義。

以基本面來看，台積電在今年2022年第一季的營收高達4910億元，稅後純益高達2027億元，創下歷史新高，外界最關注的毛利率也比首季財報目標要高，來到55.63%，這些數字所貢獻的第一季每股盈餘7.82元，要達到全年平均外資估算的32元並非難事。

最新一周統計，台積電的股東人數達135萬795人，平均一人19.2張，持有一千張以上的人數達1517人，以籌碼面看，相比一月的平均一人30張、持有千張以上有1554人的情況來看，股權確實分散，也驗證了今年外資以來不斷賣超，散戶樂接外資丟出的籌碼的情形。

美元指數升破100元以來就高居不下，美元升值的態勢仍在持續中，因為升息加大美台利差，加上俄烏戰事，全球資金往美元資產避險，導致了外資今年以來頻頻從台股提款，也影響了台積電股價下跌。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 柯冠廷）