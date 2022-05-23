大咖盯 貨櫃三雄水手歡呼 率航運股出航

受惠貨櫃三雄超級股東會將陸續登場，在坐擁高股息殖利率、今年首季獲利紅不讓與大股東不看淡未來景氣趨勢下，使三雄周一（5/23）早盤同步開高走高，萬海在盤中還一度亮燈漲停，長榮與陽明的漲幅也一度逾6%，加上散裝航運、航空雙雄與陸路運輸等族群同樣臉色紅潤，使航運股短線再成盤勢攻堅主流，引起關注。

在航運股已公布的配息決策中，仍以貨櫃三雄的現金股息最令人垂涎；包括長榮（2603）擬配發現金股利18元，若加計可能的減資退還股東6元，將更可觀。另外，萬海（2615）擬配發現金股利10.5元、股票股利1.5元；陽明（2609）擬配息20元。

貨櫃三雄除股息誘人，普具高殖利率外，三雄首季獲利也紅不讓，包括陽明首季每股盈餘17.35元；長榮第一季EPS為19.16元與萬海首季EPS為16.64元。展望第二季，三雄獲利有望持穩在歷史高檔；即便下半年市場對貨櫃航運的運價看法略有雜音，但整體來看，三雄今年獲利又將是令人驚艷的一年。

此外，散裝航運的配息也相對可觀，例如台驊投控擬配息13元，創歷史新高；裕民擬配息3元，創10年來新高；中航將配息2.68元，慧洋-KY更率先在日前股東會，通過配發現金股利5.5元。

另方面，航空雙雄長榮航與華航，仍有下半年大解封行情可期，預期台灣逐漸朝疫情解封方向前進，而解封後的國內外旅遊潮高峰，現階段似仍暫勿預設立場，使航空雙雄波段走勢，值持續追蹤。

（工商時報 數位編輯）

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