盤前掃描｜5/23財經重點一把抓

本日重要投資情報：

（1）抄底資金搶15檔委屈股 專家看好5族群

（2）台積被超賣 千金夢何時圓？大摩這樣說

（3）17檔營運步步高 法人卡位

（4）陸清零政策衝擊大 蘋果鏈重洗牌！



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抄底資金搶15檔委屈股 專家看好5族群

台股雖然暫時終止連三周跌勢，利空逐步淡化，市場信心卻還未明確回籠，整體成交值偏低，惟部分跌深股投資價值已慢慢浮現，逢低買盤伺機而動，裕隆（2201）、志超（8213）等15檔本益比、股淨值偏低的委屈股…閱讀全文

陸清零政策衝擊大 蘋果鏈重洗牌！

在中國堅持嚴格的「動態清零」政策背景下，蘋果公司傳出調整供應鏈的消息。外媒21日引述知情人士透露，蘋果為了因應中國大陸防疫政策等因素，已通知部分代工廠商，希望增加如印度、越南等中國以外地區的產量。以蘋果產業鏈涉及的量能之大，業界正密切關注…閱讀全文

台積被超賣 千金夢何時圓？大摩這樣說

外資看台積電晉升千金熱度重燃！高盛證券甫調升股價合理估值至912元，與巴黎證券、匯豐證券相互襯托，摩根士丹利最新針對晶圓代工全球領頭羊深度剖析…閱讀全文

上海有望成特斯拉全球第二總部

經歷上海封城、不得不停工近月的電動車大廠特斯拉，非但未能阻擋在大陸布局的決心，同時還加碼擴張生產規模！特斯拉22日宣布將在上海大舉招聘研發人員，包含軟硬體設計工程、動力工程等多個領域的專業人才，從招聘職缺之廣、人數之多來看…閱讀全文

17檔營運步步高 法人卡位

台股繳出史上最旺的第一季成績單，合計獲利1.16兆元，靠著基本面支撐，台股擺脫恐慌情緒，台積電（2330）已重返月線，台股20日已守穩萬六，不少跌深個股已反彈至季線，台股分析師建議，依據近期發布的季報及營收數字及籌碼面等…閱讀全文

聯電、華新等10檔融資減肥 法人敲進

台股上周周線終於量縮止跌回升，三大法人賣超也縮減至不到2億元，另融資餘額續減肥20億元，有助台股本周展開反彈…閱讀全文

台股殖利率4.2% 勇冠全球

上市櫃公司2021年現金股利高達2.35兆元，台股現金殖利率衝高至4.2％勇冠全球，法人表示，台股一年一度除息行情將起，目前現金殖利率超過8％個股近120檔，遍地是黃金，然全球景氣處於下行空間，投資人存股時要逢低布局，避免賺到股息、賠了價差的情況…閱讀全文

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