台股反攻月線 儲祥生、陳奕光看好5類股

台股跌深反彈站上萬六，中止周K線連三黑，專家看基本面佳、外資賣超趨緩籌碼面好轉、股東會行情等，有利於本周延續反彈行情，大盤指數可望再攻堅月線，將上看16,763點，看好IC設計、半導體相關、貨櫃航運、外銷概念及金融等題材類。

華南投顧董事長儲祥生指出，近期每股波動影響變小，而外資在台股賣超也趨緩，大盤多日留長下影線，台股反彈站上萬六關卡後，看好本周盤勢將可站上月線16,288點，至於要攻堅更上方的季線（約萬七）壓力關卡，仍要寄望美股強勢帶動外資回補買超。

第一金投顧董事長陳奕光表示，短線受制於量能在2,500億元下將是反覆打底盤勢，首季上市櫃獲利達1.16兆元優於預期，也使得2022年台股獲利4.1兆元上修到4.32兆元，加以今年配發總股息上看2.7兆元以上，而近期市場對美國貨幣政策緊縮鈍化，外資在台指期餘額也轉為多單，新台幣也未再走貶，加以本周密集股東會，貨櫃航運陽明、萬海，電子的聯電、矽力-KY、群聯，金融的永豐金、新光金、國票金等股東會行情，有利本周大盤延續反彈走勢。

陳奕光認為，指數下檔支撐在15,616點到15,892點，上檔可望突破月線關卡，有機會上看16,763點（即本波高低檔18,619點到15,616點累計跌點反彈0.382位置），預期要成交量能放大逾2,800億元才是反彈轉為回升格局。選股方面看好IC設計、晶圓代工、外銷概念（高爾夫、自行車、製鞋）、跌深的金融股等。

儲祥生則表示，可觀察IC設計股，而半導體產業受惠電動車、5G、AI（高速運算）等求商機，將帶動半導體相關設備、材料等業績，也可留意。航運貨櫃雖然上周有馬士基、赫伯羅特示警下半年高運價因素影響股價拉回，但貨櫃三雄獲利持穩，且股東會將登場，有利於本周股價表現。至於金融股在未釐清提列股債投資損失及防疫保單等變數前，避開壽產險相關金融股，選擇銀行股或是銀行為主體金控股。

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