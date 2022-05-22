抄底資金搶15檔委屈股 專家看好5族群

台股雖然暫時終止連三周跌勢，利空逐步淡化，市場信心卻還未明確回籠，整體成交值偏低，惟部分跌深股投資價值已慢慢浮現，逢低買盤伺機而動，裕隆（2201）、志超（8213）等15檔本益比、股淨值偏低的委屈股，法人悄悄買進。

隨著本土疫情、通膨升息以及大陸封控等利空鈍化，台股20日成功上演520行情，但是法人圈普遍認為，當前攻擊量能明顯不足，市場信心脆弱，一旦有風吹草動就容易引發指數向下回測，短線僅能以「反彈」視之，還未達到回升行情。

「跌深就是最大利多」的邏輯底下，部分資金開始進行抄底，裕隆、志超、精成科、欣陸、瀚宇博、濱川、皇鼎、中華、巨庭、凱美、帝寶、精元、GIS-KY、茂林-KY及楠梓電等15檔個股符合本益比低於10倍、股價淨值比小於1的條件外，上周更獲三大法人買超逾200張以上，試圖搶短。

第一金投顧董事長陳奕光指出，在量能還未明顯放大前，指數將呈現反覆打底行情，短線空頭格局還未完全結束；產業上因去年過度下單，加上通膨跟戰爭緊縮需求，部分庫存開始調整，本周操作優先關注晶圓代工、IC設計及貨櫃三雄，高爾夫球、球鞋、腳踏車等外銷概念股，以及金融族群等五大焦點。