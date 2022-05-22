抄底資金搶15檔委屈股 專家看好5族群

上周全股市片出現反彈走勢，似乎逐漸走出今年第一季那斯達克指數與費城半導體指數在三月中的底部。台股示意圖。圖／本報資料照片
上周全股市片出現反彈走勢，似乎逐漸走出今年第一季那斯達克指數與費城半導體指數在三月中的底部。台股示意圖。圖／本報資料照片

台股雖然暫時終止連三周跌勢，利空逐步淡化，市場信心卻還未明確回籠，整體成交值偏低，惟部分跌深股投資價值已慢慢浮現，逢低買盤伺機而動，裕隆（2201）、志超（8213）等15檔本益比、股淨值偏低的委屈股，法人悄悄買進。

隨著本土疫情、通膨升息以及大陸封控等利空鈍化，台股20日成功上演520行情，但是法人圈普遍認為，當前攻擊量能明顯不足，市場信心脆弱，一旦有風吹草動就容易引發指數向下回測，短線僅能以「反彈」視之，還未達到回升行情。

「跌深就是最大利多」的邏輯底下，部分資金開始進行抄底，裕隆、志超、精成科、欣陸、瀚宇博、濱川、皇鼎、中華、巨庭、凱美、帝寶、精元、GIS-KY、茂林-KY及楠梓電等15檔個股符合本益比低於10倍、股價淨值比小於1的條件外，上周更獲三大法人買超逾200張以上，試圖搶短。

第一金投顧董事長陳奕光指出，在量能還未明顯放大前，指數將呈現反覆打底行情，短線空頭格局還未完全結束；產業上因去年過度下單，加上通膨跟戰爭緊縮需求，部分庫存開始調整，本周操作優先關注晶圓代工、IC設計及貨櫃三雄，高爾夫球、球鞋、腳踏車等外銷概念股，以及金融族群等五大焦點。

工商時報 柯宗沅

證券組