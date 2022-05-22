台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看下周指數區間15,800-16,500點

上周台股震盪上揚走勢，指數站回萬六關卡上且周K線翻紅。台新投顧研判本周指數將在15,800～16,500點區間震盪，本周看好九大題材類股，包含：半導體股、PCB股、綠能股、塑膠股、鋼鐵股、汽車零組件股、網通股、航運股、紡纖製鞋股等。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內利多因素，包含：

1.台灣經濟穩健成長。

2.外銷出口持續成長。

3.資金回流電子股，有利於帶動短線買盤。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.國內本土新冠疫情持續升溫，不利經濟活動。

2.美國CPI數據高於預期。

3.景氣疑慮升高。

國票投顧：指數上看萬六

上周各類股漲跌互見，以汽車類指數上漲5.06％最強勢，以航運類指數下跌3.70％最弱勢。國票投顧本周看好五大題材類股，包含：MCU股、PCB股、散熱股、網通股、矽晶圓股等。預期本周指數在16,000～16,500點區間震盪。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內利多因素：

1.加權指數的日KD、MACD形成同步翻揚型態，是4月初盤勢回落以來首度出現如此轉機，代表修正應已告一段落，有望就此展開反彈行情。

2.台積電、聯發科的走勢皆領先大盤站上月線，鴻海更是躍居所有均線之上，電子權值明顯轉強，對多方士氣有相當提振，並可挹注台股持續反攻力道。

3.未來一周超過200家上市櫃公司將召開股東會，股東會行情將同步成為大盤向上的助力。

延伸閱讀

台股百億資金 緊盯超級航運周 5檔吸睛

多頭放心！謝金河曝台股起風兩吉兆