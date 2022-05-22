網紅九妹慘套600元之上 業內曝台積後市

在YouTuber網路平台爆紅的「Joeman」（九妹）日前透露，在台積電於600元之上時「All in」，而台積電近期底部區未明，一度往500元探底時，讓他變成「超級韭菜」；不過，他明確表態對絕不撤退，對護國神山長期投資仍具信心。

據了解，在台積電於600元之慘住「套房」者，不僅是網紅九妹，而是有一票的散戶投資人，從成交量觀察，台積電在去年元月中旬至2月下旬，及今年元月迄2月，約有4個月時間的股價多位處600元之上。

該期間的周均量與日均量也多處歷史高水準，顯示韭菜在600之上多排排站。不過，去年最高價觸及679元，今年最高價則碰觸688元，顯示波段高價仍有一波高過一波現象，股價適度整理的後市自然不悲觀。

業內人士指出，台積電在晶圓代工先進製程領域，無論是良率或技術，目前都暫居全球領先地位，展望未來3~5年，也還看不到可平起平坐的競爭同業，雖然南韓三星與美商英特爾等半導體巨擘有意急起直追，唯一般預期，在高階市場的量產效率，仍將由台積電穩坐第一把交椅，加上美方極力掣肘大陸發展先進半導體製程，使台積電在未來3~5年的營收與獲利成長，仍審慎樂觀。

業內人士表示，依去年在600元之上的套牢投資人，被磨了約一整年的牛皮整理期觀察，顯示該股在今年初創新高後拉回，仍屬中期整理架構，尤其公營法人等市場大咖逢低布局意願仍濃厚，且政策面做多意願未減觀察，只要近期不確定因子，包括俄烏戰事、通膨、升息、新冠疫情等陸續釐清，則台積電整理後再出發，仍相對可期。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（工商時報 數位編輯）

延伸閱讀

甜蜜點來了 13檔電子股有戲

低價轉機股真香 大咖默默吃貨這5檔

15檔小英概念股 法人搶買

元宇宙商機 5年後大爆發 7檔拚卡位

16檔投信加碼 搶反彈