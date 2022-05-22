甜蜜點來了 13檔電子股有戲

台股終結周線連三黑 13檔跌深電子 甜蜜點來了

護國神山台積電（2330）上周驚見505元超低價位，嚇壞不少投資人，所幸連日反彈，台積電站回530元，台股上周五（20日）也攻克5日線，惟量價仍背離，成交值僅2,000億元左右，市場觀望氣氛濃。

展望下周，台股面臨月線反壓及本土疫情邁入高峰，投資專家建議選股不選市，可留意跌深電子股包括聯電（2303）、力積電（6770）、創意（3443）、富鼎（8261）、明基材（8215）、晶宏（3141）、華邦電（2344）、華泰（2329）、合勤控（3704）、旺宏（2337）、聯詠（3034）、南亞科（2408）、台表科（6278）等，短打宜鎖定日線常收紅K、股性活潑之中小型電子股及汽車、車用族群和法人買超股。

據統計，自2016年總統蔡英文上任以來的6次520後10日行情，台股上漲機率高達100％，平均漲幅3.54％，大盤下檔支撐力道漸強，惟上周五成交值僅1,978.999億元，短線若要挑戰月線仍得步步為營，法人表示，5月日均量降至2,000億元，雖有助止跌，惟上攻力道不足。

大盤指數自高點18,619點起跌，至5月中旬低點15,616點，下跌3,003點，跌幅已達16％，主因是美國科技股大跌與美元指數上漲，引發外資大舉抽腿台股，台股4月成交值月減月減31.48％，券商獲利衰退73％。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰表示，現階段台股仍屬「短多長空」架構，底部反彈無量為正常現象，投資人應以價為原則，參考技術面進行操作，在空頭格局消失前，持股比重不宜過高，以跌深的績優電子股搶短為主。

台股上周震盪劇烈，單周上漲312.31點，加權指數重返「萬六」大關之上，終結周線連三黑頹勢；第一金投顧董事長陳奕光認為，只要價格沒有穩定落底跟補量前，整體行情都還是只是反彈格局，不過櫃買指數及電子指數均已提前大盤跨過月線，加上新台幣沒有進一步貶值，以及上市櫃財報優異、配息可觀，有助台股下周站回月線，並向上挑戰16,300～16,763點位置。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）