低價轉機股真香 大咖默默吃貨這5檔

受美股大跌影響，台股震盪劇烈，單周上漲312.31點，收復「萬六」關卡，終結周線連三黑，惟5日均量僅2,257億元，呈現價漲量縮；截自上周五（20日），道指周線連8跌，創下1932年經濟大蕭條以來最長連跌紀錄，標指、那指周線連7黑，也改寫最長連跌新紀錄，過去一週美股財報不利消息打擊投資人的信心，高通膨、上海封控等供給面壓力，引起市場高度疑慮。

全球股市在連漲三年後，今年面對多重國際利空轟炸，包括俄烏戰爭、通膨危機、美國升息縮表、新冠疫情失控及中國大陸封控等環環相扣，短期仍無解方。本土投顧認為，就算台股股價修正幅度滿足，反攻時間也還沒到，第三季可能才是最佳時間；短期看好近期法人頻頻加碼的低價轉機股，包括工業電池模組廠新盛力（4931）、汽車零件製造耿鼎（1524）、電子貨架標籤（ESL）驅動IC廠晶宏（3141）、大陸童裝品牌商淘帝-KY（2929）、GPS模組廠環天科（3499）等。

目前，台股指數多跟著美股波動，仍須待整體投資信心回溫，雖然台股仍有外部需求恐放緩、中國封城所造成的訂單流失影響等雜音；PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，中國大陸封城對台灣相關供應鏈的影響將逐漸淡化好轉，且在台股企業強健體質下，台股今年的企業獲利仍有機會挑戰雙位數成長，一旦下半年各項經濟數據逐步應證企業與經濟的成長性，將能逐漸化解投資市場的疑慮。

大盤指數自高點18,619點起跌，至5月中旬低點15,616點，下跌3,003點，跌幅已達16％；安聯投信台股團隊認為，儘管近期美股仍出現較大波動，但台股在歷經較大修正後，近期開始出現跌深反彈走勢且有在反覆築底的跡象，接下來可觀察下半年那些族群被錯殺。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）