16檔投信加碼 搶反彈

科技股醞釀翻轉，英業達、仁寶等5月來獲加碼逾3,000張

美國科技股跌跌不休，尤其泛尖牙股，今年以來市值蒸發近2兆美元，但台灣的科技股逐漸走出自己的路，行情輪番反彈。市場專家表示，投信法人掌握到此一趨勢，5月起投信基金開始增持科技股，配合4月中旬以來財報公布的結果，進行布局，包括英業達、聯電、南亞科等16檔，投資人可跟著投信的步驟一起搶彈升行情。

法人表示，電子股領軍守住萬六關口，成交量放大，其中投信布局跡象明顯，5月以來加碼逾3,000張的個股，股價多有表現。彙整共有英業達、仁寶、宏碁、金像電、聯電、聯強、新唐、光寶科、南亞科、遠傳、台勝科、台灣大、台半、日月光投控、中華電、創意等16檔。

其中創意、台勝科及新唐三檔個股，股價彈力最強。進一步分析，創意主要受惠台積電漲價說，5月以來股價大漲38％，表現突出。

群益投顧副總裁曾炎裕分析，台灣科技股1月起跌，4月中旬財報公布後，股價醞釀反彈，5月起，投信基金資金也增持科技股，中長期買點基本要件是利空鈍化，且股價技術面築底。

由於美國聯準會（Fed）升息，高估值科技股被法人全面減碼，蘋果股價也跌破年線，除了泛尖牙股外，美股中小科技股股價普遍下跌50％～70％，具備技術面反彈空間，但要留意未來衰退壓力，科技股的上漲，宜視為跌深反彈。

元富投顧總經理鄭文賢指出，國際金融市場持續面臨三大不利因素，包括Fed加速升息、俄烏戰爭惡化通膨及中國大陸封城，打亂供應鏈壓抑需求，台股下跌3,000點後，守住萬六關卡，進行橫向打底。

因基本面雜音不斷，美國大型投行陸續開始下修美國經濟展望，美股道瓊指數有破底壓力，但最先開始下跌的費半指數，出現領先反彈走勢，帶動台股近期電子股同步出現反彈。

在產業面欠缺利多的情況下，台股近期也出現三項有利的技術面指標，一是OTC指數往往領先台股，已經打底近一個月沒有再破底，二是融資餘額減幅15％，已接近接近大盤跌幅，籌碼漸趨穩定，三是外資在期貨市場由空方轉中性，現貨不再大賣。他研判，台股有機會在守住萬六關卡後，進行擴底走勢，區間在15,800～16,500點。

台新投顧副總經理黃文清則認為，電子股領軍，台股止跌回穩，站上萬六關卡，電子指數率先站上月線，且成交比重回升到五成以上，主流地位明顯，半導體、網通、PCB、汽車零組件等族群可以留意。