九金控、航海王通殺 外資10大換股名單曝

台股本周周漲312.31點，周線連3黑止步，其中外資終結連7賣，翻多買超21.84億元功不可沒，觀察外資加碼重心，鎖定聯電、力積電、大同等跌深電子股，非電族群則青睞航空雙雄；金融股則續見賣壓罩頂，新光金、富邦金、中信金、國泰金等9檔，均狠砍逾2萬張。

台股520行情漲逾百點，3大法人齊站買方，其中外資買超71.9億元，投信與自營商也各買超16.8億元2.4億元，3大法人共買超91.08億元。

在外資動向方面，本周以加碼晶圓二哥聯電 9萬1817張最多，較第2名鴻海的4萬6612張多出近1倍，第3名為面板大廠群創4萬3305張，力積電與大同各買3萬6694張、3萬1170張。

本周買超排行榜第6~10名的個股，依序為長榮航3萬0636張、華通2萬8751張、華邦電2萬7737張、元太1萬7780張、華新1萬5173張。

航空雙雄之一的華航，也獲外資加碼1萬4785張，其他包括興農、遠傳、東陽、中石化、誠美材、旺宏、遠東新等7檔，也都有逾萬張買盤進駐。

至於賣超排行榜部分，金融股仍是外資殺盤重心，前10名之中，金融股就囊括7檔之多，榜首為新光金，遭砍8萬7013張，其次為中鋼5萬9758張，玉山金以5萬0285張名列第3。

其他遭提款的金融股部分，還有元大金4萬3625張、富邦金4萬0662張、中信金3萬8485張、開發金3萬7974張、兆豐金2萬3871張，而台新金、國泰金也遭賣逾2萬張，大型金控幾乎無一倖免。

非金族群部分，外資出脫電子5哥廣達3萬3860張，貨櫃3雄的陽明也遭賣2萬5150張，而大哥長榮也見逾萬張賣盤，南亞、元晶、統一、合晶等4檔，也被調節超過1萬張。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，大盤自元月創高18619點後進入修正，5/12最低跌到15616點，整整跌了3千點，跌深必定會有反彈，可惜成交量縮，大盤量價結構沒有V型反轉的條件，必須有量才能讓上檔套牢籌碼換手。

考量無量反彈通常到壓力區就過不去，弱勢反彈通常只到5日線，頂多到10日線就又再跌破底，本周大盤漲過10日線，有機會複製3月行情，強勢反彈到月線16400點附近。

但他也提醒，因年線已經下彎，萬七以上層層蓋頭反壓，屆時成交量若無法放大到2800~3000億元之上，將再拉回測萬六支撐，打第2隻腳，所以持股部位較多者，反彈仍應先減碼，空手者也可等拉回第2隻腳進場較安全。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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