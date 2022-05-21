多頭放心！謝金河曝台股起風兩吉兆

通膨壓力籠罩全球，道瓊本周周線連8黑，改寫百年最長連跌紀錄，財信傳媒董事長謝金河認為，因俄烏戰爭引發的通膨問題是全球核心，但今年5個月來市場過度恐慌，好似Fed升息11碼一樣，據原物料回跌與負乖離逾11%等2大關鍵指標觀察，負面利空已幾乎宣洩殆盡，讓股價來到趨勢轉折點，不僅股票不會跌不停，美元也不會再續升。

美國Fed才剛升息2碼，全球股債市已經殺聲震天，謝金河在最新一期《先探》指出，現在回頭檢視通膨的幾個核心元素，一是現在112美元左右的油價，已比俄烏開戰之際139美元降下；雖天然氣仍在高檔，但油價已先回頭。

同時，貴金屬也有很大回落，像是衝到10萬美元創造「妖鎳」行情的鎳價，已跌到26549美元，鉛、銅、錫價都顯著回落，糧食除小麥在高檔，也紛紛折返；如果俄烏戰爭長期化發展，未來對世界的影響也會鈍化。

還有美元漲勢是否到了盡頭？他指出，美元不是因為美國經濟好到不行才走強，很大原因是被視為避險資產，2021年最後1個交易日的美元指數是95.57，現在衝到105之上，但年線仍在95.56，用技術分析來看，美元正乖離拉得很大，永遠要記得一點，股票不會跌不停，美元也不會漲到天上去。

第2196期《先探》報導，這一輪台幣到29.845，人民幣到6.81，港元觸及7.85的下限匯價，現在要看日圓在5月9日創下131.34的新低價後已經穩住，韓元也急跌到1292.01新低價，這麼短時間日圓、韓元、台幣，甚至人民幣的急跌，謝金河認為，都到了調整的時刻。

謝金河說，自己每到關鍵時刻都愛拿「老人與狗」的比喻，現在大家要做一件功課，比較一下去年第4季股市大漲的正乖離與現在大跌的負乖離。

今年元月5日道瓊創下36592.25點新高，那時年線在34286.11點，乖離約7.8%，這次年線在34796.6點，最低跌到31228.22點，負乖離已達10.26%，用這個例子來檢視標普500、Nasdaq、費城半導體指數，這個乖離更大。

台灣投資人比較熟悉的費城半導體指數，元月4日大漲到4068.75點，年線在3324.97點，正乖離22.25%；這次年線在3416點，指數跌到2754.7點，負乖離超過24%，用這個角度來檢視台股，情況完全一樣。

元月5日台股加權指數到18619.61點，年線在17006.57點，正乖離9.48%，這次跌到15616.68點，負乖離是11.24%。

股票市場經常形容「漲時重勢，跌時重質」，首先是通膨最大的張力已經過了，這5個月來的市場恐慌，已經把未來可能升息7碼、9碼、11碼的利空不斷宣洩出來，且原物料也沒有再出現萬馬奔騰的景象。

第2個是全球股市經過這一輪跌勢，從正乖離變成負乖離，且這次負乖離比上一次正乖離更大，每一次股價到了趨勢轉折，「老人與狗」理論正好提醒大家，超漲勿追、超跌勿驚慌。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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