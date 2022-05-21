老手曝晶圓雙雄操作 1檔IC設計碗底成形中

晶圓雙雄領衝成台股520行情的最大功臣，分析師指出，外資近來積極回補半導體上游為首的跌深電子股，比較晶圓雙雄與聯發科等3檔指標股，台積電在頸線550元附近壓力大，對照聯電獲外資連13買，籌碼面更具優勢，而聯發科則是技術線型取勝，碗底成型有助再攻。

觀察晶圓雙雄在美ADR最新交易日表現，台積電上漲0.57美元或0.63%，收90.78美元，換算台股價格為538.42元。 聯電上漲0.11美元或1.30%，收8.55美元，換算台股價格為50.71元。

展望雙雄後市，萬寶投顧分析師王榮旭表示，台積電外資持股比例超過7成，今年以來大賣66.9萬張成了最大提款機，元月自高點688元跌到505元，跌幅26.5%，反觀螞蟻雄兵逢低搶進，台積電股東人數突破135萬人，融資餘額在這波下跌不減反增。

縱然4月營收 1725億創歷史新高，但套牢籌碼混亂加上外資大賣小買，短線要能回到600元以上甚至挑戰天花板688元，難度相當大。

他並補充，台積電雖這波領先大盤站回10日線，有機會挑戰月線，但外資是否連續買超，將是反彈強弱的觀察指標，同時反彈壓力區前波大量套牢區，近頸線550~560元附近壓力恐不小。

萬寶投顧分析師陳子榕則指，之前外資前拼命倒貨晶圓雙雄，近期除有連 3 個交易日逆轉買回台積電 ，雖一度在19日調節逾1.2萬張而中斷，但520當天又回補3715張，帶動股價站上530元。

聯電則見外資不離不棄，連續13天買超紀錄，520天當天續買1萬2752張，不僅周四大盤拉回時，仍收出一根漂亮的紅K棒，股價續在季線之上，相對強勢。至於IC設計龍頭聯發科，他認為最近也頗受外資青睞，股價碗底逐漸成型，後市值得留意。

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（ 旺得富理財網 李宗莉 ）