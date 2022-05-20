股東會旺季報到 五族群雀躍

上市櫃股東會旺季正式啟動，截至5月底前共有364家接棒登場，其中以半導體、航運、航空、金融與由股王、股后為代表的高價股等五大族群，最受市場矚目，公司高層對後續產業展望與經營方針，更是股民聚焦重心。

台新投顧副總黃文清認為，往年股東會召開對於個股表現大多會有正向幫助，主要反應在股利政策通過，高殖利率題材發酵，以及董總出面喊話，增添投資信心等層面上。雖然目前本土疫情嚴峻，預期將影響實際出席股東會意願，但由於今年市況多變，股東會將是投資人最直接可以與經營層對話溝通的時間，也是判斷產業前景的重要指標，關注熱度可望不墜。

統計5月底前是上市櫃股東會首波密集召開期間，自23～31日止，將由364家上市櫃公司接力，產業別涵蓋電、金、傳等族群，其中也不乏各產業權值股，半導體、航運、航空、金融、高價股成五大焦點。

半導體族群中，晶圓代工大廠聯電、手機晶片龍頭聯發科分別於27日、31日召開股東會，市場聚焦28奈米成熟製程供需情況，以及目前智慧機市場銷售不振，砍單消息頻傳，能否在股東會上化解外界疑慮備受關注。

而去年受惠運價高漲，上演「大航海時代」的航運類股，除了慧洋-KY股東會20日已召開之外，台驊投控24日接力，貨運三雄股東會則由萬海26日率先登場，27日陽明、30日長榮，合計三雄股東人數逼近百萬大關，為此波股東會行情的一大重頭戲。

此外，隨著全球各國陸續邁向解封，今年暑假台灣邊境管制有望鬆綁，投資人對於航空雙雄華航、長榮航下半年客運復甦抱持高度期待，26日、31日股東會經營層可望釋出最新看法。

在金融股部分，雖然最大的股東會旺日落在6月17日，不過，5月仍有新光金、國票金、永豐金三家「早鳥」都選在27日召開股東會，法人研判，屆時股東最高度關注的必然是升息、通膨環境下對金融業發展變化，以及新光金合併台新金的規劃進度等。值得一提的是，股王矽力-KY在27日股東會上將通過變更股票面額議案，由10元降至2.5元，並進行董事改選；股后信驊則受美系外資降評，看壞伺服器平台升級延宕，20日股價重挫半根停板，市場聚焦公司經營層31日股東會對外資看法回應。

人行降息救經濟 陸股ETF衝

大陸人行20日降息救經濟，陸股應聲大漲，激勵在台股交易、與陸港股連動相關正向ETF股價向前衝，吸引法人大敲元大滬深300正2、富邦上証正2、國泰中國A50正2、中信中國50正2等，4檔陸股ETF齊漲5％以上，其中，元大滬深300正2更獲法人狂敲6萬多張。

由於20日台股下午1點半收盤後，陸港股持續交易、同步上演擺尾行情，預期下周一台股9點開盤後，連動相關ETF，會再上漲反應。投資專家指出，近來陸股有MSCI、上海復工、寬鬆貨幣政策等全力作多下，樂觀期待下周跌深的陸港股，有機會持續展開反彈。

陸股農曆春節後展開修正，上證指數波段跌幅約10％。但隨著近日公布上海即將於6月全面恢復正常生活，富蘭克林華美投信認為，上海拚復工復產，可望激勵A股指數，加上政策發威，中國經濟可望於第二季見到落底。

富蘭克林華美中華基金經理人陳美君表示，陸股當前估值位於近五年低位，是最具長期投資價值的股市之一，而市場仍處於風險釋放階段，預期消息面分別落地後，將增強中國A股反覆築底，建議投資人把握低檔投資機會。

向來交投熱絡的元大滬深300正2，20日成交量12.1萬多張，三大法人就買超6萬餘張、近半數，推升股價大漲5.61％；另還有富邦上証正2、國泰中國A50正2、中信中國50正2、富邦恒生國企正2等，股價都上漲超過5％，且法人買超1～5千張以上。此外，FH香港正2、中信中國50、富邦上証、國泰中國A50及元大寶滬深等，股價也齊漲2～4％，法人各買超200～900張，雖然買超張數不大，但不乏有占當日總成交的一半至三分之一，顯示法人逢低加碼意願濃。

投信法人分析，俄烏戰爭拖累全球疫後經濟復甦腳步，隨著原物料商品價格持續上漲，通膨壓力與日俱增。另中國嚴格的動態清零措施對經濟造成負面影響已漸顯現，在疫情緩和之際，中國政府將加大政策刺激力度來穩定經濟。未來如在疫情穩定控制及復工順利下，下半年陸股仍有表現機會。