資金簇擁 耿鼎、倉佑等16檔汽車股高歌

中國為拯救受疫情重創的經濟，傳重啟「汽車下鄉」政策，預估刺激出80萬輛汽車的銷量，加上近期上海釋出逐步恢復正常生產運作的消息，以及相較手機開始飽和，車市在新能源車的推動下備受期待，20日包括倉佑（1568）、耿鼎（1524）等衝上漲停，汽車股齊揚、成台股盤面一大強勢族群。

市場傳出，中國政府計畫6月初推出「汽車下鄉」政策，擬針對15萬元人民幣以內的車款，每輛車補貼3,000～5,000元，可望刺激汽車銷量上看80萬輛，包括燃油車20～30萬輛、新能源車30～50萬輛。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今年來中國經銷商對汽車促銷力道減緩，加上4月疫情趨嚴下封控政策打擊汽車行業，產銷皆受影響，不過，目前已陸續復工復產，生產端壓力有望於5月下旬緩解。然需求端因通膨、車價上漲、促銷減少，消費者觀望氣氛濃厚，若此時能推出「汽車下鄉」政策，有利刺激汽車買氣。

據近期法人報告，包括智伸科、宇隆、胡連、東陽、貿聯KY、堤維西與東陽等，皆獲點名、值得留意。20日台股盤面上，在倉佑、耿鼎、車王電、宏旭-KY等強勢表現下，包括怡利電、智伸科、宇隆、帝寶、IKKA-KY、麗清、吉茂、堤維西、和大、廣華-KY、和泰車、東陽等也紛紛收紅，成交量也多呈大幅日增，資金明顯轉入。

耿鼎20日成交量維持高檔，達14萬張以上，受惠AM（售後維修）汽車零件產業旺季效益，以及新台幣貶值下匯兌利益，今年第一季獲利倍增，再加上坐擁桃園航空城周邊的資產題材，吸引外資連四買，推動股價步步高升，已連三日漲停。

同樣為人氣熱門股的堤維西，成交量增逾二倍、破3.8萬張。據統一投顧報告指出，堤維西為新台幣貶值趨勢下的受惠股，第一季獲利大幅改善，並看好第二季受惠程度更大。