漲124點收紅盤 護國神山回神 26檔嗨翻

台股今（20日）加權股價指數收盤報16,144.85點，漲124.53點，漲幅0.78％，成交量為1,978.99億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計晟銘電、再生-KY、大億金茂、凱鈺等26檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、汽車類股波動最大，分別上漲3.71％、2.63％，百貨類股跌幅明顯，下跌0.69％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9.6％的有12檔，前10名中有9檔觸及漲停，依序為晟銘電（3013）、再生-KY（1337）、倉佑（1568）、如興（4414）、耿鼎（1524）、聯德（3308）、宏旭-KY（2243） 、瑞利（1512）、大眾控（3701），其餘一檔為車王電（1533）。

上市股今跌幅超過3％的有13檔，跌幅前10名有科風（3043）、來頡（6799）、三洋實業（1472）、大魯閣（1432）、正峰（1538）、晶彩科（3535）、昶虹（2443）、誠研（3494）、勝一（1773）、今皓（3011），今日無跌停個股。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、耿鼎（1524）、長榮航（2618）、群創（3481）、長榮（2603）、華航（2610）、聯電（2303）、中信金（2891）、鴻海（2317）、大將（1453）。

上櫃有14檔9.8％以上漲幅，漲幅前10名中有9檔觸及漲停，有大億金茂（8107）、凱鈺（5468）、慶騰（4534）、致振（3466）、新盛力（4931）、華盈（3520）、亞矽（6113）、橙的（4554）、淳紳（4529），其餘一檔為鈺鎧（5228）。

今日上櫃有10檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有尚茂（8291）、東凌-KY（2924）、時報（8923）、中茂（5205）、信驊（5274）、鉅明（8928）、明揚（8420）、波若威（3163）、通訊-KY（6404）、立凱-KY（5227），今日無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為新盛力（4931）、元太（8069）、榮剛（5009）、鈺創（5351）、擎亞電子（8096）、晶宏（3141）、神準（3558）、創惟（6104）、宇智（6470）、信立（4303）。

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