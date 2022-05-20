5月20日一分鐘強弱勢股

5月20日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

倉佑(1568)

10.00

外傳大陸6月將祭出汽車下鄉政策，股價亮燈漲停鎖死

凱鈺(5468)

10.00

Q1較去年同期虧轉盈，營運轉機題材浮現，續沿5日線走高

耿鼎(1524)

 9.94

AM旺季效應，以及新台幣走貶挹注，Q1獲利倍增

新盛力(4931)

9.93

資料中心BBU出貨暢旺，以及遞延訂單加持，營運成長可期

亞矽(6113)

9.93

受惠客戶需求量增加，4月營收達2.81億元，改寫歷年新高

車王電(1533)

9.82

旗下華德動能的電動巴士外銷日本，接單量有望大幅成長

商之器(8409)

9.81

本土新增疫情恐在5月底見到高峰，防疫概念股熱度續燒

環天科(3499)

9.81

大陸長三角汽車鏈復產，市場預期5月底有望恢復正常水準

大眾控(3701)

9.80

擁AR HUD題材外，4月營收再度站回10億元大關，年增逾四成

淘帝-KY(2929)

9.79

處分大陸地區不動產，交易價格為1.51億元人民幣

製表：柯宗沅

5月20日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

來頡(6799)

6.07

終止掛牌後連6日漲勢，蜜月行情告段落，短線漲多拉回

信驊(5274)

5.93

外資單日賣超283張，股價跳空留下5元缺口，回測前低

大魯閣(1432)

5.13

本土疫情延燒，4月下旬起人流開始減少，Q2營運保守

鉅明(8928)

5.04

5月以來累計漲幅逾三成，獲利了結賣壓出籠，跌破5日線

明揚(8420)

4.87

漲多修正，惟營運成長無虞，均線多頭格局未受破壞

波若威(3163)

 4.39

Q2業績持續走揚，然缺乏追價買盤，股價20日開高走低

晶彩科(3535)

4.25

遭列處置股後量能急凍，短線攻勢稍緩，陷入高檔震盪

立凱-KY(5227)

4.12

客戶開發有所斬獲，然遇季線反壓，多空駁火留下十字線

擎邦(6122)

3.97

外資單日轉賣737張，股價回檔修正，續守在5日線之上

勝一(1773)

3.64

進入Q2傳統淡季，4月營收月減9.65％，季線下震盪整理

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組