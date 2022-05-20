5月20日一分鐘強弱勢股
5月20日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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倉佑(1568)
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10.00
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外傳大陸6月將祭出汽車下鄉政策，股價亮燈漲停鎖死
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凱鈺(5468)
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10.00
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Q1較去年同期虧轉盈，營運轉機題材浮現，續沿5日線走高
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耿鼎(1524)
|9.94
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AM旺季效應，以及新台幣走貶挹注，Q1獲利倍增
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新盛力(4931)
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9.93
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資料中心BBU出貨暢旺，以及遞延訂單加持，營運成長可期
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亞矽(6113)
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9.93
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受惠客戶需求量增加，4月營收達2.81億元，改寫歷年新高
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車王電(1533)
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9.82
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旗下華德動能的電動巴士外銷日本，接單量有望大幅成長
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商之器(8409)
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9.81
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本土新增疫情恐在5月底見到高峰，防疫概念股熱度續燒
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環天科(3499)
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9.81
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大陸長三角汽車鏈復產，市場預期5月底有望恢復正常水準
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大眾控(3701)
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9.80
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擁AR HUD題材外，4月營收再度站回10億元大關，年增逾四成
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淘帝-KY(2929)
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9.79
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處分大陸地區不動產，交易價格為1.51億元人民幣
製表：柯宗沅
5月20日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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來頡(6799)
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6.07
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終止掛牌後連6日漲勢，蜜月行情告段落，短線漲多拉回
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信驊(5274)
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5.93
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外資單日賣超283張，股價跳空留下5元缺口，回測前低
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大魯閣(1432)
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5.13
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本土疫情延燒，4月下旬起人流開始減少，Q2營運保守
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鉅明(8928)
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5.04
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5月以來累計漲幅逾三成，獲利了結賣壓出籠，跌破5日線
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明揚(8420)
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4.87
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漲多修正，惟營運成長無虞，均線多頭格局未受破壞
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波若威(3163)
|4.39
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Q2業績持續走揚，然缺乏追價買盤，股價20日開高走低
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晶彩科(3535)
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4.25
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遭列處置股後量能急凍，短線攻勢稍緩，陷入高檔震盪
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立凱-KY(5227)
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4.12
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客戶開發有所斬獲，然遇季線反壓，多空駁火留下十字線
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擎邦(6122)
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3.97
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外資單日轉賣737張，股價回檔修正，續守在5日線之上
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勝一(1773)
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3.64
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進入Q2傳統淡季，4月營收月減9.65％，季線下震盪整理
製表：柯宗沅
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