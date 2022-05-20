外資買超71億 台股短線反彈看美股

520行情敲邊鼓 3大法人買超91億元

隔夜美股持續修正，四大指數震盪收低，標普500逼近熊市。台股ADR三漲一跌。今日台股520行情有戲，權王吹起反攻號角，引領大盤開漲41.6點、報16,061.92點，金傳、綠能再攻，盤中漲逾百點，最高至16,181.66點，終場上漲124.53點或0.78%，收16,144.85點、拿回短均雙線，成交量縮至1,978.99億元。本周上漲312.31點或1.97%，周K翻紅、終結連三黑。

今日外資(不含外資自營商)買超71.8868億元，投信買超16.8465億元，自營商買超2.3533億元，三大法人買超91.08億元。單看外資操作，本周來累計買超21.84億元，本月來累計賣超622.56億元，今年來累計賣超7,807.31億元。

盤面上，類股漲多跌少，電器電纜股收漲3.71%居冠，汽車股收漲2.63%、油電燃氣收漲1.71%、鋼鐵股收漲1.45%，同樣表現強勢；百貨股收跌0.69%、電腦設備收跌0.35%相對疲弱。觀察主要權值股表現，台積電(2330)不畏ADR收跌、外資昨反手賣超，今依舊開高走高，盤中維持逾1%漲幅，最高觸及532元，收漲1.53%、報530元，收復5日線及月線。外媒最新消息指出，台積電有意在新加坡設廠，引起市場關注，台積電則回應，不排除任何可能性，但目前未有具體計畫。聯電(2303)開高後於平盤上下震盪，跌至50.7元作收；鴻海(2317)收跌0.47%、報107元；聯發科(2454)小漲至846元；台達電(2308)收漲約2%、報226.5元；大立光(3008)收漲0.95%、報1,600元。

金融股收漲0.86%，上海商銀(5876)收漲3.66%，為金融股領頭羊，富邦金(2881)、國泰金(2882)、永豐金(2890)、第一金(2892)、兆豐金(2886)等齊揚。政策行情發威，離岸風電概念股吹漲風，華新(1605)勁揚近6%、中鋼構(2013)收漲約5%；其餘如裕民(2605)、中鋼(2002)、春雨(2012)、大同(2371)、永冠-KY(1589)等多檔走揚。

今日資金流向以電子占比5成為主；籌碼面部分，三大法人又同步轉向，昨日齊賣、今日齊買。展望後市，大展投顧總經理賴建承認為，升息循環已啟動，本益比修正不容小覷，對於高本益股宜趁反彈時先減碼，甚至觀望與避開。此外，今年來投信持續買超，故可關注投信Q2作帳標的，尤以中小型電子股，甚至啟動部分集團作帳。

（時報資訊 廖小蕎）

《盤後解析》520反彈量沒勁 台股短多要看「它」

台股520掀起反彈，在三大美期指帶動下，指數開高震盪走高、最高衝上16,181點，大漲逾160點，八大類股全面走揚，惟上漲呈現量縮，新台幣午盤一度升一角，終場台股收漲124.53點、報在16,144.85點、成交量為1,978.99億元；台股周線收翻紅、本周台股收漲312點。

今日大型權值股表現穩中透堅，台積電(2330)開高走高，股價最高達532元，收漲1.53%、報530元，收復5日線、月線。鴻海(2317)一度漲0.5%，終場翻黑小跌；聯發科(2454)盤中黑翻紅、股價小漲；日月光控股(3711)、大立光(3008)分別收漲1.88%、0.95%。

風力發電、車用等題材股強勢發揮！520政策行情發威，風電概念獲多頭青睞，華新(1605)攻勢最猛，一度站上40元大關，收漲近6%；其餘如上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)、華城(1519)、中鋼構等股價也均走揚。大陸將推汽車下鄉政策，估將刺激80萬輛汽車銷售，汽車零件族群下半年起喜迎訂單潮，耿鼎(1524)、怡利電(2497)、瑞利(1512)、車王電(1533)等均亮燈漲停。

貨櫃三雄之一的長榮(2603)僅演半場好戲，午盤後翻黑收跌，萬海(2615)、陽明(2609)漲幅逾2%，散裝航運裕民(2606)、慧洋-KY(2637)亦收漲，慧洋-KY今召開股東會，董座喊話「今年一定好」！

分析師表示，大盤反彈惟量能不足，顯示買盤不積極，美國零售業財報戳破零售銷售優於預期的假象，台股短線反彈仍須看美股是否止穩，止穩才有反彈的基礎。

今日台股收盤力守5日線、10日線附近，顯示多方仍尚未全面棄守，其中，中小電子為主的OTC更是守在月線之上，短線電子股仍有操作機會，不過中長線壓力仍大，指數如果跌破短天期均線仍有回測前低的壓力，個股以中小電子及線型維持在月季線之上的個股為主，中長線仍需反覆測試前低支撐確認底部再行布局。

（時報資訊 王逸芯）