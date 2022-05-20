長榮陽明該下船了？ 李永年曝2觀察重點

全球航運龍頭馬士基（Maersk）日前預測，由於消費市場萎縮，下半年運價將明顯下降，啟發投顧資深分析師李永年指出，觀察貨櫃三雄中長榮（2603）和陽明（2609）近期股價走勢，馬士基的說法似不無道理，他並點出近期操作長榮、陽明要注意的重點。

長榮昨（19）日開低走高，李永年表示，它於盤中跌破年線，雖然最後有拉起來，但能不能站穩還要持續關注，萬一正式跌破年線，「那大頭就成立了，投資朋友在操作上可能要謹慎。」

至於陽明昨日則是直接跳空、跌破半年線（頸線），收回時想站回可是沒有成功，李永年認為，接下來要看它能不能直接反彈，不但要站穩半年線，而且得突破122.5元以上的大量套牢區，甚至到130元左右，才能確定破壞頭部結構，否則只是頸線跌破後的技術性反彈。

而從籌碼面來看，李永年說明，之前外資跟投信對陽明都算友善，但截至昨日為止，已連續4天同步賣超，加上頭部已幾乎確定成型，如果有反彈起來碰到大量套牢區的話，他建議還是稍微減碼會比較安全。

另外，李永年跟財經媒體人李兆華也都提到，可以留意長榮、陽明最近會不會開法說或發新聞，因為之前它們曾說５月美國線會換長約、美西航線附加費用會開始漲價，但到底談得如何，後續結果都還沒有公布，有點奇怪。

截至今日11：37為止，長榮股價為136.50元（+0.50、+0.37％）、成交量45103張，陽明股價則為118.00元（+3.00、+2.61％），成交量27786張。

※參考來源：《理財達人秀》

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（旺得富理財網 程子威）