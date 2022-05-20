外資大唱面板雙虎合併無用論 2點難敵中韓

面板雙虎近期話題不斷，友達前董座李焜耀前腳交棒，鴻海後腳宣布退出群創董事會，也讓雙虎合併傳聞甚囂塵上，但美系外資卻狠打槍，認為即使合併也僅能擴大規模與提升議價能力，營益率和EBITDA等2大績效指標，遠輸對手LGD和京東方，且因欠缺OLED技術，長期營運挑戰仍鉅。

外傳為淡化集團母公司色彩，2大股東才相繼退出董事會，而日前減資更被視為替合併鋪路，加上台廠雖力求產品差異化，但外資動輒唱衰，股價長期不振，被認為合併是所剩不多的策略選項。但對一旦面板景氣下滑就傳併，面板雙虎日前口徑一致表示，不回應市場傳聞。

美系外資最新報告則指，目前兩家合併僅屬傳聞階段，並有鑑於目前產業趨勢放緩，合併效應不明，也認為與2009年群創合併奇美電，有效整合大小尺寸產能不同，當時產業成長需求為28~79%，反觀2016~2021年的產業需求，僅為中位數。

若以18日收盤價估算，雙虎合併市值將達109億美元，本益比約0.65倍、股東權益報酬率2%，營收規模接近203億美元，加總產能近20%，營益率和EBITDA 將達1%、13%。但就營益率與EBITDA 等2項指標來看，LGD各為3%、19%，京東方更高，分別來到19%與25%。

即使過去10年間，友達、群創在NB、PC面板等兩大產品線都有優勢，但隨陸廠IT面板切入IPS、窄邊框和超高解析度IT面板模組，對欠缺OLED技術的台廠而言，構成極大威脅，仍難保長期競爭力。

此外，面板雙虎3~4月才相繼宣布辦理現金減資，其中友達發表3年股東報酬計劃，今年先配1元股息，再搭配現金減資2成，股東合計可拿3元。群創則是股息加上減資9.5％，總計發放2元，群創近期也執行庫藏股，價格區間9.66元至22.98元，計畫回購5萬張。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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