被動元件新兵來了 這檔早盤狂漲22％

磁性被動元件廠鈺鎧（5228）今 （20）日以每股20元掛牌上櫃，蜜月首日開盤大漲，截至9：50最高來到24.40元，大漲22％。

根據櫃買中心資料顯示，鈺鎧科技公司主要從事電感之研發、製造及銷售，110年營業收入為7億690萬元，稅後盈餘為5,758萬元，每股盈餘為1.71元。111年第一季營業收入為1億8,973萬元，稅後盈餘為2,038萬元，每股盈餘為0.61元，寫單季新高紀錄。電動車市場及汽車物聯網蓬勃發展，使鈺鎧營收持續成長，加上電動車、車用電子及醫療電子之發展，鈺鎧未來營運動能相當樂觀。

鈺鎧表示，伴隨電子技術的發展，不論是車用電子、醫療設備、資訊通信、工業控制設備、能源管理及消費性電子等，各式電路模組都離不開磁性被動元件之應用，應用領域極為廣泛，且隨著科技日新月異，市場對於電感產品之效能、承受電流、高頻率及高穩定性等高規格要求，更突顯鈺鎧在產品研發的技術優勢。

鈺鎧擁有完整的研發團隊，設有專業實驗室和人員，並掌握關鍵磁性材料之設計製造能力，同時鈺鎧為業界少有同時具備乾式與濕式之積層式產線及繞線式電感產線製程，前述競爭優勢使鈺鎧具備即時協助客戶客製化之評估與開發能力，提供客戶最佳解決方案，亦為業界中電感品項最齊全之供應商。此外，鈺鎧更擁有經驗豐富的生產線自動化設計團隊，加上堅強的資訊軟體設計能力，讓鈺鎧之產線高度自動化，所有的生產及量測資訊均可自動傳送到系統主機作大數據管理分析，已達工業4.0智慧製造之程度。

著眼車用電子市場，IDC預估2024年全球新車搭載智慧聯網系統之比重將超過71％，PWC(全球數位汽車趨勢報告)更預測未來之智慧聯網汽車佔汽車市場之出貨量比重呈現成長趨勢，至2035年，歐美之智慧聯網汽車佔比將超過90％以上，中國亦將達到70％以上。鈺鎧在2021年度之營收大幅成長，最主要就是受惠於車用電子市場需求大增，車用營收占比提升至35％。

目前鈺鎧在全球皆有良好的銷售通路，往來客戶高達200多家，多為國際知名品牌及系統大廠。主要客戶為歐美大廠，已建立近20年之長期穩固合作關係，終端客戶更遍及各大歐美品牌車廠。除車用產品，網通相關產品亦有新展獲，高頻電感產品因國內OEM大廠接單生產WiFi模組，公司藉由供貨給國內OEM大廠趁勢打入供應鏈，亦有韓系客戶開始採用。

法人表示，2021年歐洲品牌純電動車及插電式混合動力車全球銷售量年成長超過4成，放眼未來車用聯網、網通、醫療、及工控之市場發展，鈺鎧以前述高毛利率之利基型產品為發展主軸，加上日系競爭對手退出市場等產業趨勢有利於鈺鎧營運發展，目前擴產產能已到位，可望同步帶動其營收及獲利表現。