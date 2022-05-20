股債雙殺只是起手式 老謝曝散戶一線生機

通膨氣燄高張，美股連挫2天，引發全球股災，財信傳媒董事長謝金河直言，今年市場從元月殺到5月還不止血，股債雙殺的現象極為罕見，研判目前僅是打擊通膨的起手式，可能得等油氣價格大跌才算受控，但他也點出一線生機，隨股市大跌後與年線負乖離過大，將給市場喘息契機。

謝金河在臉書發文指出，Fed擺出超鷹姿態抗通膨，儘管才升息2碼、未來升息路途遙遠，但市場對升息的預期強烈，已使無論股市、債市，甚至原物料到虛擬貨幣，都出現崩跌景象。

4月底止，全球股市市值蒸發15.6億美元，債券市場更減17兆美元；創造7兆美元市值的虛擬貨幣，現在價格至少砍了一半，資產縮水是通膨降溫的必要之惡。

相較2008年金融海嘯，當時全球股市崩盤、市值少掉18.3兆美元，今年5月美股續跌，市值縮水可能已經追上金融海嘯，只是這次市場不如之前恐慌，他示警大家在不知不覺中，彷彿「溫水煮青蛙」般，發現痛卻來不及了。

美企大咖中，蘋果、微軟、Google市值都大減逾5000億美元，但最慘的是Amazon，市值從1兆9190億美元跌到1.09兆美元，近乎腰斬，台積電ADR也從145美元最低來到87.3美元，跌幅近4成。

謝金河除預估，美國科技富豪身價至少掉1兆美元，且在美元飆漲下，各國貨幣縮水，過去股市不行，可以躲到債市，然而這回股債雙殺的現象相當罕見，過去以為現金最安全，但現在除了美元之外，所有資產都縮水。

因Fed以打擊通膨為核心任務，這時才剛剛舉起手，全球資產已大幅縮水，接下來各項構成通膨的元素也會降下，妖鎳行情的鎳價從10萬美元跌落2.5萬美元之下，鋁、錫、銅價也跌，未來若油價，天然氣走跌，通膨壓力將減輕很多。

謝金河表示，2022是一個殺戮的年代，市場從元月殺到5月，這個景象不多見，回頭看股市，再度印應老人與狗的效應，股價大漲，與年線正乖離過大時，會使股市回檔；相同現在股市大跌，年線負乖離過大時，也會給市場一個喘息的機會。

（旺得富理財網 李宗莉）