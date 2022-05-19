電信三雄市值增幅 位列前五高

隨著戰爭、通膨及升息等多重利空襲擊，台股今年來跌幅逾12％，但盤點今年來市值增值（金額）前15高股，市值都增加100～600億元以上，且電信三雄全入列在前五高，中華電今年來市值狂增620.6億元最亮眼，這15檔中，又以華新市值增幅近四成最猛。



今年來台股幾乎月月跌，依證交所統計，5月19日台股加權指數收16,020點，較去年底跌2,198點、跌幅12.06％；市值也掉到50兆元以下，為49.76兆元，今年來市值已蒸發6.52兆元，減幅為11.58％。



在大盤整體表現不佳下，個股市值消漲差異大，以市值增加金額來看，中華電、遠傳、鴻海、華新、台灣大、合庫金、裕融、長榮航、潤泰新、第一金、臺企銀、華南金、兆豐金、新唐、永豐金等，今年來市值增加達112～620億元以上。



其中，最受關注的是，向來具有防禦型投資標的的電信三雄全入列在前五高，且中華電及遠傳各為620.6億元及580億元，此外，六檔金融股，且多集中泛官股及以銀行為主體的銀行及金控股。



統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總黃文清看法大致相同，今年初以來變數多，包括戰爭、通膨、升息等因素衝擊，市值增加主要以三大族群為主：一、防禦型族群：例如電信三雄；二、受惠於升息循環、利差擴大族群：包括六檔銀行、金控股及裕融等；三、股價低基期股：如鴻海、華新等，同時也搭配有個別電動車、銅價上漲等題材。



中華電去年底市值排名第七，到5月19日止回到市值四哥；遠傳也從去年的第48名大幅躍升至第35名；鴻海從三哥變二哥；電線電纜龍頭華新，則從去年底的89名跳升至65名，是15檔中，市值增幅最大，達到39.62％；台灣大從26名升上20名。



若進一步看上述15檔個股，可以發現市值增幅除了華新近四成之外，遠傳、新唐、裕融及臺企銀等，今年來市值增幅都超過二成，與大盤市值大減一成多，形成強烈的對比。