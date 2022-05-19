台股今年跌一成只算中段班?金管會回應了

美國股市大跌，拖累台股19日盤中一度重挫逾400點、終場下跌276.54點，跌幅1.7％，收在16,020.32點，險守萬六大關。金管會證期局主秘黃厚銘19日指出，2022年以來至5月19日台股跌幅12.25％，相較亞洲股市表現只輸日本，比韓、港、滬、深四地股市都抗跌，對於市場質疑台股只能算是「中段班」不只輸日本，還輸東南亞股市，他強調「看一國股市好不好要拉長時間來看」。

據證期局統計，19日台股下跌276.54點，跌幅1.7％，相較韓股跌1.28％、日股下跌1.89％、港股跌2.54％，台股跌幅居中，而上海跟深圳股市都上漲，分別漲0.36％與0.37％。

在累計跌幅方面，2022年以來至5月18日為止台股跌10.55％，而鄰近地區如香港股市下跌11.77％、韓國11.81％、上海股市跌15.22％、深圳跌24.56％，都比台股重。而日本只跌6.53％。

台股19日續重挫，市場擔心融資斷頭潮出現，黃厚銘指出，截至18日為止，擔保維持率為162.91％。證期局曾分析，台股融資維持率要降至130％才達追繳門檻，目前融資券的信用交易占比低於7％，信用交易占比僅6.17％，影響性不如以往高。

黃厚銘認為，今年以來還不到半年的時間，一國股市的表現要拉長時間看，單看這段時間表現，台股表現跟其他國家誰好誰壞，還需要觀察，而台股跟亞股表現來比「相對持穩」。

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