5月19日一分鐘強弱勢股
5月19日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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耿鼎(1524)
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10.00
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ＡＭ汽車零件產業旺季效益加持，外資持續加碼，股價沿五日線上攻
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明基醫(4116)
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9.91
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醫療通路續獲多方買盤關愛，股價重返50元整數大關之上
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新盛力(4931)
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9.91
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搭伺服器儲題材，Q1成功由虧轉盈，激勵股價強攻漲停
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大將(1453)
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9.87
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外資大舉買超，推升股價無畏大盤跌勢，帶量站上30元關卡
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信立(4303)
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9.87
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Q1獲利賺贏去年上半年，業績成長動能強勁，外資連兩日加碼
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連宇(2482)
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9.81
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轉機題材助攻，多方買盤搶進，連五日收紅，突破20元大關
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方土昶(6265)
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9.65
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外資反手作多，股價收復季線、年線反壓，延續彈升格局
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立凱-KY(5227)
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7.02
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與美上市公司簽署磷酸鐵鋰材料生產MOU，股價連五日收紅
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來頡(6799)
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7.00
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蜜月行情甜蜜，外資加碼動作頻頻，推升股價仰攻向上
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中鋼構(2013)
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6.18
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4月營收亮眼，訂單能見度直達明年上半年，收復月線關卡
製表：陳昱光
5月19日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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亞諾法(4133)
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6.80
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快篩概念股熄火，外資單日狂拋2,757張，失守年線大關
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億豐(8464)
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6.78
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美零售商財報不佳，市場憂通膨衝擊消費，房市，了結賣壓出籠
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全宇生技-KY(4148)
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6.74
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資金撤出防疫族群，外資翻空調節，股價跌落季線之下
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儒鴻(1476)
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6.57
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通膨加劇將預料成為短期營運挑戰，三大法人同步減碼
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瑞基(4171)
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6.40
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外資大砍千張持股，壓抑股價表現，KD指標進入超賣區
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倉和(6538)
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6.10
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多頭追捧力道不足，股價跌落90元整數關卡，年線得而復失
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華新(1605)
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6.09
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投信翻多不敵外資單日拋售逾2.2萬張，調節壓力顯現
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巨大(9921)
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5.59
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通膨維持高檔，恐衝擊運動休閒消費力道，股價回檔跌落月線
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聚陽(1477)
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5.26
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月線蓋頭反壓罩頂，三大法人同步減碼，扭轉沿五日線上攻慣性
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寶齡富錦(1760)
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5.12
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外資調節力道加重，壓抑股價表現，KD指標下彎探低
製表：陳昱光
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