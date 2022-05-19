5月19日一分鐘強弱勢股

5月19日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

耿鼎(1524)

10.00

ＡＭ汽車零件產業旺季效益加持，外資持續加碼，股價沿五日線上攻

明基醫(4116)

9.91

醫療通路續獲多方買盤關愛，股價重返50元整數大關之上

新盛力(4931)

9.91

搭伺服器儲題材，Q1成功由虧轉盈，激勵股價強攻漲停

大將(1453)

9.87

外資大舉買超，推升股價無畏大盤跌勢，帶量站上30元關卡

信立(4303)

9.87

Q1獲利賺贏去年上半年，業績成長動能強勁，外資連兩日加碼

連宇(2482)

9.81

轉機題材助攻，多方買盤搶進，連五日收紅，突破20元大關

方土昶(6265)

9.65

外資反手作多，股價收復季線、年線反壓，延續彈升格局

立凱-KY(5227)

7.02

與美上市公司簽署磷酸鐵鋰材料生產MOU，股價連五日收紅

來頡(6799)

7.00

蜜月行情甜蜜，外資加碼動作頻頻，推升股價仰攻向上

中鋼構(2013)

6.18

4月營收亮眼，訂單能見度直達明年上半年，收復月線關卡

製表：陳昱光

5月19日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

亞諾法(4133)

6.80

快篩概念股熄火，外資單日狂拋2,757張，失守年線大關

億豐(8464)

6.78

美零售商財報不佳，市場憂通膨衝擊消費，房市，了結賣壓出籠

全宇生技-KY(4148)

6.74

資金撤出防疫族群，外資翻空調節，股價跌落季線之下

儒鴻(1476)

6.57

通膨加劇將預料成為短期營運挑戰，三大法人同步減碼

瑞基(4171)

6.40

外資大砍千張持股，壓抑股價表現，KD指標進入超賣區

倉和(6538)

6.10

多頭追捧力道不足，股價跌落90元整數關卡，年線得而復失

華新(1605)

6.09

投信翻多不敵外資單日拋售逾2.2萬張，調節壓力顯現

巨大(9921)

5.59

通膨維持高檔，恐衝擊運動休閒消費力道，股價回檔跌落月線

聚陽(1477)

5.26

月線蓋頭反壓罩頂，三大法人同步減碼，扭轉沿五日線上攻慣性

寶齡富錦(1760)

5.12

外資調節力道加重，壓抑股價表現，KD指標下彎探低

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組