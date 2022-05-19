台股暴跌外資點2關鍵 聯發科等5龍頭躺槍

道瓊崩逾千點，亞股一片殺聲隆隆，台股今(19)日開盤暴跌逾350點，美系外資跟進補槍，指科技股至少還要壞2季，獲利下修幅度恐達35%，點名別碰聯發科、和碩、譜瑞-KY、華碩、廣達等5檔科技指標股。

亞洲科技股年初迄今平均重跌近3成 ，雖有人認為，部分市場估價偏低，投資價值浮現，但該外資認為，目前除半導體族群，其他產業鏈均已啓動獲利下行周期。

同時，大陸6月疫情解封之後，若市場需求不如預期，無法視為好消息，科技股即使短線反彈，但中長期底部未至，不可掉以輕心。

該美系外資更指，這波亞洲科技股的下修潮，是2020年來首見，對比2011年、2015年、2019年時，在獲利下降周期中，個別公司的每股獲利至少下修20%~35%，認為目前僅算修正起點，預計調整期至少還有2季。

在台廠部分，該外資看好台積電、鴻海、祥碩、台達電、緯穎等5檔，但看壞聯發科、和碩、譜瑞-KY、華碩、廣達等5家。

中信投顧資深台股分析師陳柏州則認為，台股雖有籌碼浮額洗淨、費半指數修正3成跌深、個股高殖利率等3利多，但目前盤面負面因素也不少，如美國第2、3季GDP不排除出現負數，至少連2季衰退，加上第3季利率上升對房貸影響性加大，股市基本面仍有下修風險。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）